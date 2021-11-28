Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 28 ноября: 455 заболевших и 35 умерших

Смертность остается на высоком уровне. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

28 ноября в России коронавирусом заболели 33 548 человек, из них 455 случаев COVID-19 зарегистрировано в Волгоградской области. Суточный прирост по региону составил 0,7%. Волгоград и область входит в тридцатку по заболеваемости ковидом. Всего 6,3% россиян переносят инфекцию в бессимптомной форме. При этом регулярно сотни человек обращаются в больницы за медицинской помощью. Чтобы снизить нагрузку на врачей, волгоградцев просят пройти иммунизацию – сделать прививку от коронавируса. В создании коллективного иммунитета приняли участие порядка 1,2 миллионов жителей региона. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 28 ноября 2021 года

Всего в России коронавирусом заразились 9 570 373 человек, в Волгоградской области 116 923 жителя.

Фото: оперштаб РФ.

- Также за сутки зафиксировано 1 224 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 272 755 человек, - рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе РФ.

В Волгограде смертность за сутки по сравнению со вчерашним днем снизилась на 5,4%, однако по-прежнему достигает рекордных цифр – 28 ноября умерли 35 человек (накануне 37). Всего ковид унес жизни 4 502 волгоградцев.

Фото: оперштаб РФ.

Напомним, в области работают прививочные пункты, развернута масштабная прививочная кампания. Вакцину делают бесплатно, с собой нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС,