Что произошло после матча Ротор – Факел

Ротор потерпел очередное поражение. Фото: СК Ротор

В последнем осеннем матче 2021 года «Ротор» проиграл воронежскому «Факелу» на «Волгоград Арене». Встреча лидера и аутсайдера первенства ФНЛ завершилась со счетом 1:2. Это поражение стало для волгоградского клуба пятым подряд. «КП» рассказывает о том, что происходило после финального свистка матча «Ротор» - «Факел» 27 ноября 2021.

Напомним, главный тренер Дмитрий Хохлов ушел в отставку, последние матчи этого года команда провела с наставником «Ротора-2» Алексеем Ждановым. После финального свистка он подошел к болельщикам, а затем прокомментировал игру на послематчевой пресс-конференции.

- В начале матча пропустили нелепейший гол, не разобрались, не подсказали – начинать матч с 0:1 тяжело, - вздыхает и.о. главного тренера «Ротора». – Тем не менее, забили гол, оказывали давление и опять просто, легко пропустили второй. Во втором тайме надо было рисковать, в принципе два момента у нас хороших было, подвела реализация. К сожалению, у нас мяч не заходит в ворота.

- Сыграли строго, дисциплинированно, приятно выиграли. Мы предполагали, как будет играть соперник, кто может выйти на поле и как действовать против «Ротора». Считаю, в целом мы справились, - подвел итоги после матча главный тренер «Факела» Олег Василенко, отметив, что в этот раз команде мешала показать качественный футбол некоторая спешка.

«Факел» сейчас на второй строке в турнирной таблице ФНЛ.

- Нам приятно, что мы сейчас выигрываем. Как и у всех, были моменты, когда мы спотыкались, но делали выводы и двигались дальше, - подчеркнул наставник «Факела». - Сейчас время выдохнуть, набраться новых эмоций и освежить голову, чтобы встретиться зимой и совершенствовать нашу игру.

После Василенко поблагодарил болельщиков за поддержку – на матч в Волгоград приехали около 150 фанатов. Правда, один из них перед игрой так разгорячился, что зажег файер на Мамаевом кургане. Пронести пиротехнику на стадион и посмотреть матч ему не удалось. Воронежца задержала полиция, а вскоре суд отправил его под арест на 10 суток.