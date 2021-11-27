Врач-ортодонт Сергей Дмитриенко: Неправильный прикус приводит к расстройству желудка и нарушению дыхания

Детям проще исправить прикус при помощи трейнеров, а не брекет-систем. Фото: Евгения ГУСЕВА

Неправильный прикус приводит к расстройству желудка и может вызвать язву. Плюс к этому деформируется височно-нижнечелюстной сустав, нарушается носовое дыхание. Поэтому исправлять прикус нужно как можно раньше. Что выбрать для детей - брекеты, пластинки или трейнер, рассказал профессор ВолгГМУ, д.м.н, завкафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии ИНМФО, врач-ортодонт Сергей Дмитриенко.

К чему приводит неправильный прикус

Правильное и красивое расположение зубов дает давление языка изнутри и мышц и губ спереди. Если все в норме, то давление это сбалансировано. Если язык давит сильнее или круговая мышца рта слабая, зубы начинают выходить вперед.

Все в организме взаимосвязано, поэтому неправильный прикус сразу приводит к патологии височно-нижнечелюстного сустава. Если вы заметили в нем щелканье или хруст – это повод немедленно обратиться к врачу.

- Неправильный прикус – это неправильное пережевывание, прием грубой пищи. В детском возрасте мы сразу видим функциональное расстройство желудка, которое может перейти в органическую патологию, включая язвенную болезнь, - подчеркивает Сергей Дмитриенко.

Как исправить?

Одним из современных методов исправления прикуса является использование всевозможных трейнеров – силиконовых накладок на зубы. Они могут быть разного цвета и конфигурации. Пластинки Хинца, похожие на пустышку, в молочном и сменном прикусах можно использовать самостоятельно. В случае с трейнерами не обойтись без врача, уж очень они отличаются по форме и размеру, толщине, плотности и назначению. К тому же может понадобиться подгонка, если он давит или натирает десну.

Так выглядит один из видов трейнеров. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Трейнер – это уже очень серьезный аппарат. Он позволяет не только выправить искривленные зубы, но и улучшить кровоснабжение нижней губы, правильно перестроить и натренировать мышцы. И, пожалуй, одна из самых важных функций – нормализация носового дыхания. Когда у ребенка будет стоять трейнер, у него уже не получится дышать ртом. Он начнет дышать носом и вы сразу увидите изменения, - отмечает профессор.

Большинство из нас никто не учил правильно дышать. Врач-ортодонт советует родителям обращать внимание на то, как дышит ребенок, и всей семьей выполнять на прогулке несложное упражнение.

- Когда вы пойдете гулять с ребенком, приучайте его и себя делать так: четыре шага - глубокий вдох, четыре шага - задержали дыхание, четыре шага – выдохнули, и по новой, - советует Сергей Дмитриенко. - Цикличность будет сформирована, и вы заметите, что у ребенка пропадут головные боли, он начнет гораздо лучше учиться, лучше станет память, потому что все окислительно-восстановительные процессы в организме построены именно на дыхании, система йоги построена на дыхании.

Еще одна причина использовать трейнер – не совсем правильное глотание при дистальном прикусе, когда нижняя челюсть смещена назад.

Трейнер или брекеты?

- Брекет-системы в детском возрасте применять нерационально. Об этом мы говорим уже долгое время и все равно пациенты стараются поставить брекеты, потому что это быстро и удобно. Но потом мы получаем очень серьезные осложнения, - подчеркивает профессор. - Трейнеры позволяют провести лечение в молочном и сменном прикусе, а также восстановить функции, которые будут в дальнейшем необходимы ребенку.

Брекеты лучше использовать уже взрослым. Не стоит забывать и о цене – трейнер обойдется как минимум на порядок дешевле. Сергей Дмитриенко советует проконсультироваться у нескольких специалистов в разных местах, прежде чем выбрать врача-ортодонта и метод лечения.