Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 27 ноября: снова рекордная смертность

За сутки в регионе снова 37 смертей от ковида. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоградская область остается на 15-м месте в России по общему числу заболевших коронавирусом. При этом регион перешел из оранжевой в красную зону опасности. По данным федерального оперштаба волгоградцам больше не обеспечивают и последний необходимый показатель - охват тестированием не менее 300 на 100 тысяч населения. Всего за время пандемии заразились COVID-19 более 116,4 тысячи человек, за минувшие сутки подтвердили диагноз тестами у 452 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 27 ноября 2021 года.

Инфографика. Яндекс

Если заболеваемость в регионе слегка снизилась, то смертность остается на рекордном уровне. За минувшие сутки от коронавируса и его последствий скончались 37 человек. Всего ковид убил уже 4467 жителей Волгограда и области.

Зато статистика по выписке ковидных пациентов второй раз за неделю превышает число заразившихся. На сегодня полностью выздоровели еще 497 человек, за время пандемии – более 100, 2 тысячи волгоградцев. Накануне стало известно, что пошел на поправку и главврач детской клиники «Маргоша», которому искали доноров антиковидной плазмы. Доктор оказался в реанимации с 80% поражения легких.

Тем временем, все больше волгоградцев делают прививки от коронавируса. Прошли полную вакцинацию более 1,1 миллиона жителей области. Коллективный иммунитет в регионе федеральный оперштаб оценил в 49,8%.