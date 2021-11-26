Коронавирус и рост цен: подрядчик объяснил причину срыва сроков благоустройства набережной Волгограда

Амфитеатр будут строить до лета. Фото: Екатерина СИМОХИНА

За 4 дня до плановой сдачи объекта мэрия Волгограда и АО «Стройтрансгаз» сделали заявление: открытие набережной сдвигается на 2022 год, не будет готов объект даже к майским праздникам. Впрочем, жители и сами видели, что за забором стройплощадки мало что поменялось за последние полгода. Главный объект новой зоны отдыха – амфитеатр – не готов. Не облицован до конца ни снаружи, ни изнутри. Вокруг перекопанная земля. Власти признались: пошли навстречу подрядчику и сдвинули сроки сдачи набережной на 1 июня.

Представитель муниципальной Службы заказчика-застройщика Андрей Карбаинов говорит, что даже штрафов никаких за сорванные сроки компания СТГ не понесет. Мол, причины объективные. А из-за спешки может пострадать качество работ.

Рабочие начали облицовку здания амфитеатра. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Данное решение не приведет к увеличению бюджетного финансирования, но позволит подрядной организации завершить все работы без снижения качества, - говорит чиновник.

Сам же исполнитель работ рассказал, что главная причина того, что строители ничего не успели – пандемия.

- На ход исполнения контракта повлияли обстоятельства, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 – они вызвали дефицит персонала и увеличение сроков поставки строительных материалов, - оправдывается представитель АО «Стройтрансгаз» Николай Демидов. - Еще одной причиной стал резкий непрогнозируемый рост цен в 2021 году, который отразился на сроках изготовления, поставки материалов, оборудования и последующего производства работ.

Пешеходная зона рядом уже давно готова. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Немалая часть оставшихся работ может выполнятся только при плюсовой температуре, поэтому к ним рабочие приступят только в апреле-мае.

- В настоящее время готовность объекта составляет 70 процентов, все основные общестроительные работы завершены, - говорят представитель подрядчика.

Объект должны были сдать 1 декабря, но пока здесь все в таком состоянии. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Еще год назад были готовы фонтаны, пешеходные дорожки, этим летом на новой набережной посадили ели, кустарники, расстелили газон. Но пока вся эта красота скрывается за забором, как и готовый уже несколько лет музей-бронекатер. Доступ к объектам откроют только после завершения строительства амфитеатра и пешеходного моста. Он, кстати, почти готов – рабочие красят перила.