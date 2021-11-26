Капремонт крыш сделают к новому году в домах поселка Мирный в Волгограде

Несколько месяцев дома стояли без крыши, квартиры заливало дождем. Фото: фонд капремонта

С лета пять старых двухэтажек в поселке Мирный в Краснооктябрьского района Волгограда стоят с разобранной кровлей. Рабочие подрядчика, который взялся за капитальный ремонт домов, разобрали крыши и ушли с объекта, квартиры жильцов заливало во время дождей. Сейчас на объект вышел новый подрядчик. «СК Артель» завершит ремонт кровли пострадавших домов к концу декабря 2021 года, полностью капремонт – в 2022 году, сообщили в региональном фонде капремонта.

- Ждали капремонт: надеялись, что первый подрядчик сделает все в срок и качественно. Но, увы: он подвел. На день-два пришел, что-то сделал, вскрыл крышу и исчез. Мы были возмущены, к счастью, нас не бросили, - делится Николай Седышев, который живет в одном из многострадальных домов с момента его заселения в 1959 году.

После смены подрядчика «СК Артель» к новому году должна привести в порядок крыши домов № 7, 9, 16, 17 и 18 в поселке Мирный. На объекты вышли более 70 рабочих, планируют успеть в срок. Всего же в контракте 16 двухэтажек, где все работы по капремонту должны быть завершены летом 2022 года. К концу декабря строители укрепят фундаменты всех 16 домов, весной обновят фасады, инженерные системы заменят к 1 августа.

Напомним, оставивший жильцов без крыш подрядчик - ООО «МЕ» - сорвал график работ. Получив уведомление об одностороннем расторжении контракта, компания разобрала кровлю пяти домов и прекратила работы. После подрядчика внесли в «черный список» и больше он не сможет участвовать в аукционах на проведение капремонта. Теперь фонд добивается, чтобы компания возместила ущерб жильцам. Дело на контроле прокуратуры.