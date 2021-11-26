Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 26 ноября: 451 человек заразился и 34 умерли

Выздоровевших за сутки больше, чем заболевших. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области продолжается постепенное снижение числа новых случаев коронавируса. По данным федерального оперштаба на сегодня подтвердили COVID-19 у 451 человека. По общему числу заболевших регион остается на 15-м месте в стране – ковидом заразились более 116 тысяч человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 26 ноября 2021 года.

Накануне выписка из ковидных стационаров и поликлиник превысила приток новых пациентов. Закрыли больничные листы за минувшие сутки 467 волгоградцев, всего выздоровели 99,7 тысячи человек.

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Но смертность остается высокой – ковид унес жизни еще 34 жителей области, большинство из них из Волгограда. Всего же коронавирус убил 4430 человек. Накануне стало известно о смерти акушера-гинеколога детской клиники «Маргоша», ей было всего 54 года.

В стране в целом снова наблюдается рост числа заболеваний ковидом - за последние сутки 34 690 заболевших и 1235 смертей, полностью выздоровели более 36,1 тысячи человек.

Тем временем, QR-коды остаются пропуском в непродуктовые магазины, театры, музеи, фотоателье и парикмахерские. Скоро их могут ввести и на транспорте по всей стране. Так что волгоградцы стали активней прививаться от коронавируса, а в регион поступила крупная партия трех видов вакцин.