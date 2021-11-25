COVID-19 можно победить: высокий уровень вакцинации позволяет в разы снизить заболеваемость в коллективе

Фото: Ирина СИМОНОВА

Стопкоронавирус.рф назвал Гремячинский ГОК в числе передовиков вакцинации. Сейчас на «ЕвроХим-ВолгаКалии» количество привитых работников составляет 93,7%. Это прекрасный результат, учитывая, что по данным Стопкоронавирус.рф уровень коллективного иммунитета в среднем по стране достигает сейчас 48,4%.

Достижения в прививочной кампании стали возможными благодаря масштабной разъяснительной работе. Всю информацию о вакцинах работники предприятий «ЕвроХима» получили из первоисточника. Оперативный штаб «ЕвроХима» организовал для коллективов прямые подключения и онлайн-встречи с разработчиками вакцины - сотрудниками Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи. Во время диалога с командами «ЕвроХима» создатели вакцины подробно ответили на все вопросы участников, в том числе о назначении вакцины, уровне защиты, противопоказаниях.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Прекрасным мотиватором стал личный пример руководителей предприятия, которые первыми сделали прививки от COVID-19. Важной стала и четкая координация и отлично организованная оперштабом противоэпидемическая работа, к которой привлечены местные органы власти и представители подрядных организаций, занятых на производственных площадках компании.

Поэтому на Гремячинском горно-обогатительном комбинате высокий уровень вакцинации зарегистрирован не только у сотрудников «ЕвроХим-ВолгаКалия», но и в коллективах смежных предприятий.

Итогом большой разъяснительной и противоэпидемической работы стал низкий уровень распространения инфекции - на предприятиях «ЕвроХима» российского бизнесмена Андрея Мельниченко, в число которых входит и «ЕвроХим-ВолгаКалий», заболеваемость COVID-19 в 7 раз ниже, чем в среднем по России.