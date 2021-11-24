Пополнение в рядах добровольцев «ЕвроХим-ВолгаКалия»

Фото: Ирина СИМОНОВА

За годы своего существования волонтерское движение, организованное при содействии «ЕвроХим-ВолгаКалия», провело много добрых и полезных акций. В числе важнейших тем – забота о ветеранах и пожилых людях, благоустройство и озеленение города, внимание к историческому прошлому своего района.

Отряд добровольцев продолжает расти и пополнять копилку добрых дел. Так, накануне прошло очередное вступление школьников в ряды добровольцев «ЕвроХим-ВолгаКалия».

На встрече, сотрудники отдела по связям с общественностью отметили важность волонтерской деятельности и рассказали новичкам об уже проделанной работе активистов совместно с молодыми специалистами Гремячинского горно-обогатительного комбината. После знакомства ребята получили личные книжки волонтера - это не что иное, как своеобразный аналог трудовой книжки. В документе добровольца записываются его данные и сведения о волонтерской деятельности.

«Нам приятно и интересно помогать развиваться нашему городу, оказывать поддержку всяким добрым начинаниям и самим придумывать что-то доброе и веселое, чтобы жизнь нашего города становилась ярче, - отметила вновь прибывший волонтер Полина Ананьева. - Уверена, что каждый из нас внесет посильный вклад в развитие добровольческого движения нашего города, и мы готовы для этого работать и помогать!»