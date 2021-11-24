Вакцинация от коронавирусной инфекции

Фото: Мария ЛЕНЦ

Российские вакцины против коронавируса

Спутник V («Гам-КОВИД-Вак»), разработчик НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи

Принцип действия. На основе аденовируса и гена белка SARS-CoV-2. Вирус доставляет в клетку генетический материал, но не может размножаться и вызвать заболевание. После введения организм начинает вырабатывать антитела.

Как вводится. Двукратно, с интервалом в 3 недели.

Устойчивый иммунитет. Формируется через 21 день после второй вакцинации.

«Спутник Лайт», разработчик НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи

Принцип действия. Вакцина действует как «Спутник V», но вводится лишь один компонент.

Как вводится. Один раз.

Устойчивый иммунитет. Формируется через 21 день.

«ЭпиВакКорона», разработчик ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор»

Принцип действия. На основе пептидов – фрагментов белка S SARS-CoV-2. Пептиды закреплены на белке-носителе, который вместе с гидроксидом алюминия помогает усилить иммунный ответ. После введения в организм стимулирует выработку антител.

Как вводится. Двукратно, с интервалом в 2-3 недели.

Устойчивый иммунитет. Формируется через 30 дней после второй вакцинации.

«Кови-Вак», разработчик НИИ им. М.П. Чумакова.

Принцип действия. На основе инактивированного вируса. Вместе с ним и вспомогательным веществом, гидроксидом алюминия, в организме запускается иммунный ответ.

Как вводится. Двукратно, с интервалом в 2 недели.

Устойчивый иммунитет. Формируется на 14 день после второй вакцинации.

Сколько держится иммунитет?

На данный момент иммунитет подтвержден в интервале 5-7 месяцев. Прогнозный иммунитет – как минимум год, но точные данные покажут дальнейшие наблюдения за привитыми и переболевшими.

Возможные побочные явления.

- Кратковременное повышение температуры

- Головная боль

- Слабость

- Боль в мышцах и суставах

- Заложенность носа

- Першение в горле

- Сыпь

- Аллергические реакции

Заразиться COVID-19 непосредственно от вакцинации невозможно. Все вакцины являются профилактическими, т.е. защищают от заболевания.

Где можно вакцинироваться

Вакцина поставляется в медицинские организации всех субъектов Российской Федерации. Список медицинских организаций, в которых можно сделать прививку, можно уточнить на сайте регионального министерства здравоохранения. Вы можете записаться через портал госуслуг.

На вакцинацию возьмите паспорт, полис ОМC и СНИЛС (необходим для получения электронного сертификата на Госуслугах).

Перед прививкой

- Осмотр врача с измерением температуры

- Сбор сведений о контактах с инфицированными

- Измерение уровня кислорода в крови и осмотр врача

- Информирование о возможных реакциях

- Заполнение информированного добровольного согласия

После прививки в течение 3 дней рекомендуется

- Не посещать сауну/баню

- При повышении температуры можно принять противовоспалительные препараты

- Избегать чрезмерных физических нагрузок

- Не принимать алкоголь

- При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации можно принять антигистаминные средства

Есть ли противопоказания

С учетом имеющихся у вакцины противопоказаний перед применением необходимо обследование врача. Противопоказаниями к вакцинации являются:

- возраст до 18 лет;

- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины (гидроокиси алюминия и др.) или вакцине, содержащей аналогичные компоненты;

- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний – вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ - вакцинацию проводят после нормализации температуры.

Как получить сертификат вакцинированного?

Медики в пункте вакцинации от COVID-19 вносят данные о пациенте и введенном препарате в специальный регистр, оператором которого является Минздрав РФ. В кратчайшие сроки информация автоматически попадает в ваш личный кабинет на Госуслугах. Чтобы посмотреть и скачать сертификат необходимо зарегистрироваться на портале и подтвердить учетную запись.

Сайт www.kapmed.ru

Лицензия - ОС№ 3676-01 от 16.11.2018 ЦБ РФ без ограничения срока действия

(ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА СТОПКОРОНАВИРУС.РФ)

Реклама.