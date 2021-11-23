Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 23 ноября: снова 35 смертей

Среди заболевших очень много волжан. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области заболеваемость коронавирусом слегка отошла от рекордных значений, но дальше не падает. На сегодня в регионе подтвердили COVID-19 у 463 человек. Общее число заразившихся за время эпидемии волгоградцев превысило 114,6 тысячи человек. Впервые за несколько месяцев регион опустился на 15-е место в России по этому показателю. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 23 ноября 2021 года.

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Однако смертность от коронавируса в регионе остается высокой. За минувшие сутки эксперты подтвердили еще 35 летальных исходов. Всего, по данным федерального оперштаба, ковид убил уже 4323 волгоградца.

Больше всего заболевших сейчас даже не в миллионом Волгограде, а в Волжском. Именно там проживают большинство из 11,7 тысячи пациентов, которые сейчас находятся на лечении. Однако напряженность в ковидных госпиталях снизилась, на дезинфекцию закрыли часть больницы №5 в областном центре.

Выписка по-прежнему заметно отстает от заболеваемости. На сегодня закрыли больничные листы 337 человек, всего выздоровели более 98,4 тысячи волгоградцев. При этом уже более 66% жителей Волгоградской области сделали прививки от гриппа – это свыше миллиона человек. Примерно столько же получили оба компонента вакцины от коронавируса.