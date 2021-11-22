Волгоградцам предлагают съездить за прививкой Pfizer в Сербию

Волгоградское турагентство предлагает съездить в Сербию, чтобы привиться препаратом Pfizer. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У волгоградцев появилась возможность привиться европейской вакциной Pfizer и получить сертификат международного образца, чтобы, например, путешествовать или уехать в другую страну к родственникам, с которыми разлучила пандемия. Но за прививкой придется съездить в Сербию. Это вполне реально. Сейчас в Белград возят десятки волгоградцев. Как рассказали «КП-Волгоград» в турагентстве «Майя Турс», которое предоставляет такую услугу, поездки в Белград осуществляются каждую неделю, а сама процедура проводится три раза в неделю.

Как и наш «Спутник V», Pfizer - двухкомпонентная вакцина, то есть для полной иммунизации придется съездить в Сербию дважды с разницей минимум 21 день (до 55 дней). Однако если пациент прививался в России двумя дозами «Спутника», то ему достаточно только одной дозы Pfizer.

- Минимальный срок пребывания в стране не менее 2 ночей на каждом этапе вакцинации. Вакцинация производится по пятницам, субботам и воскресеньям, - рассказали в турагентстве. - После получения второй дозы выдаётся Сертификат о полной вакцинации международного образца с QR-кодом.

Правда, в России этот код действовать не будет. Но некоторые делают разные вакцины, чтобы получить сертификаты и для РФ, и для других стран.

Средняя стоимость такой поездки в Сербию – от 650 до 850 евро за двух человек. Цена зависит от гостиницы. В стоимость входят трансфер, проживание, завтрак, вакцинация, переводчик. Дополнительно нужно заплатить за путь туда и обратно.

Отметим, что в Волгоградской области на сегодняшний день от коронавируса привились 1,2 миллиона человек. Иммунизацию проводят во всех поликлиниках региона, в прививочных пунктах и торговых центрах. Вакцина доказала свою эффективность - привитые получают реальную защиту от ковида и либо не болеют, либо переносят инфекцию в более легкой форме.