Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 22 ноября: повторение рекордной смертности

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 22 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области 22 ноября коронавирусом заболели 460 человек. Такие данные привел федеральный оперативный штаб. Сегодняшний прирост меньше, чем в предыдущие дни, тем не менее, снижение заболеваемости пока достаточно условное. Ситуация с COVID-19 остается тяжелой, сохраняется высокая смертность. В понедельник в Волгоградской области повторение антирекорда по числу летальных исходов, скончались 37 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 22 ноября 2021 года.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

За все время распространения ковида подхватили его 114 190 жителей Волгоградской области. Стал смертельным вирус для 4 288 волгоградцев. Выздоровели после опасной болезни 98 130 пациентов, за последние сутки выписка оказалась одной из самых низких за последнее время, вылечились 165 волгоградцев.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

В России 22 ноября выявили 35 681 случай коронавируса, скончался 1 241 россиянин. За всю пандемию заболели 9 366 839 жителей страны, умерли 265 336 человек. Смогли победить ковид 8 053 643 жителя России.