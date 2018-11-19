Современные книги о космосе, которые стоит прочитать

О космосе написано множество книг – фантастические саги, научные, документальные, биографические. Сегодня мы расскажем о нескольких произведениях из этой обширной «космической» библиотеки, которые непременно стоит прочесть.

Валерий Жмак - российский писатель, работающий в жанрах детектив и остросюжетный боевик. Писать начал в конце девяностых, его первая книга увидела свет в 2002 году. На сегодня издано уже около шестидесяти повестей и романов, которые пользуются огромным успехом у поклонников жанра. Особое место в творчестве писателя занимают книги о космосе.

Мое знакомство с творчеством Валерия Жмака состоялось четыре года назад. И нет, не с книги. А с фильма. Помню, как я, впечатленная только что увиденной кинолентой «Время первых», вернулась домой и сразу включила ноутбук, чтобы найти дополнительный материал о полете в космос Беляева с Леоновым.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Растревоженное фильмом сознание отчаянно требовало информации. «Неужели эти героические ребята выдержали столько испытаний?!» твердила я, просматривая поисковик. И вдруг на первой же странице попалась обложка книги точь-в-точь повторявшая постер фильма. И название было таким же «Время первых». Только сверху имелась надпись: по мотивам Российского космического блокбастера, а снизу над названием красовался псевдоним автора Валерий Рощин. Почему бы не прочитать? решила я и на следующий день отправилась в книжный магазин…

Книга затянула, увлекла с первых же страниц. Непростое время для СССР, восстановление после Великой Отечественной войны, гонка вооружения, желание стать первыми буквально во всем, включая космос. Королев, Черток, Раушенбах, Каманин, Гагарин, Беляев, Леонов… Десятки известнейших людей, стоявших у истоков отечественной космонавтики. Постройка кораблей, отбор в отряд космонавтов, подготовка к полету. Молодой, бесстрашный, веселый Алексей Леонов и его полная противоположность опытный, острожный и вдумчивый Павел Беляев. Они стали друзьями и настоящей командой под общим позывным «Алмаз».

В книге я нашла массу эпизодов и деталей, не вошедших в фильм. И поэтому хроника подвига экипажа «Восхода-2» в ней представлена даже более живописно и захватывающе, чем в киноленте. Я заново переживала борьбу Алексея с упрямым скафандром и знакомилась с его ощущениями в минуты смертельной опасности. Не удивительно, что, пройдя через все испытания, Алмазы сумели вернуться на Землю и продержаться на морозе в глухой тайге до прихода спасателей.

Фото: Ирина СИМОНОВА

После вышли еще две книги Валерия Жмака (под псевдонимом Валерий Рощин) на тему космоса: «Лунная афера» и «Солнечный ветер», сочетающие в себе жанры реализма и фантастики. Я с удовольствием прочла обе, каждый раз испытывая блаженное погружение в глубину описываемых событий. Эти произведения не боевая и не научная фантастика, не космические оперы, поражающие масштабным описанием Галактик и взаимоотношений различных рас и планет. Это такая своеобразная легкая фантастика с постоянно маячащим в подсознании вопросом: а не могло ли это происходить на самом деле?

Фото: Ирина СИМОНОВА

Да-да, именно так. Во-первых, сюжеты в названных книгах не затрагивают глобальных вселенских проблем. Во-вторых, время действия современность, а не далекое будущее. И, в-третьих, автор настолько мастерски, кропотливо и тонко описывает все детали, что возникает ощущение реальности происходящего и ощущения «полного присутствия».

Я искренне надеюсь, что Валерий Жмак не ограничится этими тремя книгами и продолжит писать о космосе. Не знаю, как вы, а я буду с нетерпением ждать его новых книг об известных конструкторах и инженерах, о героях-космонавтах, о полетах на орбиту и о счастливом возвращении на Землю.

На правах рекламы.