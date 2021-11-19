ВолГУ в 21 году 21 века: стратегии и максимы развития

Ректор ВолГУ, доктор экономических наук, профессор Алла Эдуардовна Калинина. Фото:ВолГУ

А также в преддверии Дня преподавателя высшей школы ведомственными наградами Минобрнауки РФ отмечены ученые ВолГУ «За вклад в реализацию государственной политики в области образования». Об итогах первого года ректорства и намеченных перспективах развития ВолГУ в интервью Аллы Калининой.

Фото:ВолГУ

- Алла Эдуардовна, какие направления деятельности университета стали для Вас главными за прошедший год?

В рамках Года науки и технологий на базе ВолГУ проведены более 15 масштабных научных мероприятий, согласованных с планом Администрации Волгоградской области. Стратегически наша работа так четко делится на несколько значимых сфер университетской жизни, что и в непростой для всего мира период пандемии коронавирусной инфекции все они являются главными. Образование, наука, молодежная политика, проектная и социокультурная деятельность. Сейчас мы получаем очень хорошие новости – наши выпускники с их стремлением к профессиональному росту и самореализации успешно интегрируются в разные сферы российской экономики, благодаря успехам студентов первого курса, которые стали частью большой и дружной семьи ВолГУ, повысился средний балл ЕГЭ у поступающих до 67,39 балла. В ВолГУ мы придерживаемся мнения, что для раскрытия потенциала студента необходимо создать, прежде всего, комфортные для него условия. Поэтому, следуя тенденциям времени, мы стремимся обеспечить наших студентов и сотрудников всеми необходимыми материально-техническими ресурсами. Так за 2020-2021 годы была проведена модернизация и закупка научного, компьютерного и технологического оборудования на сумму около 38 миллионов рублей, провели ремонт аудиторий и коворкингов в нескольких корпусах, общежития - отремонтировано порядка 3500 м2.

Фото:ВолГУ

- Для полноценного функционирования вузов большое значение имеет государственная аккредитация. Сколько образовательных программ ее получили в ВолГУ?

- В этом году образовательные программы ВолГУ получили госаккредитацию на максимальный срок - до 2027 года. Аккредитованы 109 программ высшего образования по 50 направлениям подготовки, 4 программы среднего профессионального образования. Это был очень трудоемкий процесс с множеством задач на разных этапах, который еще раз доказал: нашему коллективу по плечу справиться с самыми сложными вызовами. Можно констатировать, что в ближайшие 6 лет ВолГУ в определенной «зоне комфорта» в плане подтверждения соответствия содержания и качества подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.

- Какое понятие стало для Вас главным в научно-исследовательской деятельности ВолГУ за этот период?

Фото:ВолГУ

- Вы очень интересно и фокусно сформулировали вопрос, потому что, действительно, очень многое выражает слово «консорциум». Наши перспективные планы таковы, что понадобилось создание нескольких объединений, задачей которых, как подчеркивает Валерий Фальков, является «реализация конкретного вписанного в программу развития университета проекта».

За прошедший год ВолГУ:

- стал частью консорциума «Комплексные экологические системы» по проекту создания единственного в России Центра по борьбе с опустыниванием (создан совместно с ФНЦ агроэкологии РАН и ИПУ им. В.А. Трапезникова РАН);

- возглавил в качестве академического лидера консорциум высокотехнологичных компаний «РР технологии», который объединяет 11 IT-компаний со всей России, в которых работают более 2.5 тысяч разработчиков программного обеспечения;

- инициировал создание научно-производственного консорциума «Наука, технологии, инновации». В него вошли ведущие предприятия Волгоградской области: РусГидро, Банк ВТБ, Администрация Волго-Донского бассейна водных путей, Волгоградский керамический завод, УК Волма, Титан-Баррикады, Северсталь Канаты, Корпорация «Красный Октябрь»;

- основал консорциум - «Центр компетенций Юга России по подготовке зарубежных специалистов и социально-культурной адаптации иностранных граждан в поликультурном регионе» совместно с ЮФУ, КалмГУ и АГУ.

Думаю, что за этим направлением – будущее, потому что данная форма интеграции вузов, научных учреждений и реального сектора экономики способна усилить потенциал всех участников в несколько раз.

Фото:ВолГУ

- Что Вы пожелаете себе в следующем году?

- Продолжать испытывать поддержку команды. Не снижать темпов. Последовательно реализовывать программу стратегического развития университета и модернизацию вуза.

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