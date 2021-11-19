Стопкоронавирус: Госуслуги помогут проверить достоверность сведений о сертификате вакцинации

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Сертификаты о вакцинации получили более 93% сотрудников «ЕвроХим-ВолгаКалия».

Достижение такого высокого уровня вакцинации в целом по стране позволит победить пандемию. Обеспечить получение достоверных сведений о количестве граждан, действительно прошедших вакцинацию, и провести проверку подлинности сертификатов, полученных вакцинированными или переболевшими COVID-19, можно с помощью мобильного приложения «ГосуслугиСтопкоронавирус» - такое предложение выдвинуло Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации для проверки наличия подлинности QR-кодов.

Приложение «ГосуслугиСтопкоронавирус» — единственное федеральное решение для проверки QR-кодов. Оно доступно всем пользователям с подтвержденной учетной записью на портале Госуслуг.

При сканировании сертификатов вакцинированного и переболевшего COVID-19 мобильное приложение «ГосуслугиСтопкоронавирус» запрашивает информацию из реестра COVID-19 Минздрава России. Результаты иммунологических исследований (ПЦР-тесты) на COVID-19 сервис проверяет с помощью реестра Роспотребнадзора. Эти реестры являются единственными достоверными источниками информации о вакцинированных и переболевших, а также о гражданах, прошедших ПЦР-тестирование.

Если приложение обнаружит QR-код, данные о котором отсутствуют в реестрах, оно выдаст ошибку.