Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 21 ноября: уровень смертности и заболеваемости не снижается

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 21 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области остается напряженной и пока не предвещает улучшения. Цифры по новым заболевшим и смертям остаются на одном уровне. 21 ноября в регионе COVID-19 подтвердился у 464 человек, сообщили «КП-Волгоград» в федеральном оперативном штабе. Также за сутки от ковида скончались 35 волгоградцев. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 21 ноября 2021 года.

Статистика ковида в Волгоградской области по данным портала стопкоронавирус.рф

За всю пандемию опасный вирус подхватили 113 730 жителей региона, вылечились из этого числа 97 965 волгоградцев. За последние сутки победили ковид 332 пациента. Число погибших от коронавируса за все время его распространения в Волгоградской области составляет 4 251 человек.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

В России 21 ноября выявили 36 970 случаев COVID-19 в 85 регионах. За всю пандемию заболели им 9 331 158 человек. За сутки подтвердились 1 252 летальных исхода. За весь период в стране от коронавируса погибли 264 095 человек.