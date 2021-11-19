В двух оставшихся турах "Ротором" будет руководить Алексей Жданов. Фото: СК "Ротор".

В 24-м туре первенства ФНЛ «Ротор» в гостях сыграет с калининградской «Балтикой». Этот матч пройдет 21 ноября. Для волгоградской команды это будет первая игра после увольнения с поста главного тренера Дмитрия Хохлова. Сине-голубые пожалуют в гости в роли одних из борцов за выживание. Зато у «балтийцев» в последнее время дела наладились, сейчас они уже в первой части турнирной таблицы. «КП-Волгоград» дает прогноз на матч 24 тура первенства ФНЛ Балтика – Ротор 21 ноября 2021.

«Ротор» оказался в крутом пике, команда, которая в прошлом сезоне выступала в премьер-лиге, в ФНЛ скатилась до границы с зоной вылета. Волгоградцы не могут победить на протяжении десяти игр кряду, виновником всех бед оказался главный тренер Дмитрий Хохлов, который был уволен со своего поста после поражения от «Металлурга» (0:1). В двух оставшихся до зимней паузы турах «Ротором» будет руководить наставник дубля Алексей Жданов. У экс-форварда сине-голубых еще нет большого опыта работы с командой мастеров, ранее он работал в детско-юношеском футболе и с молодежной командой. Сейчас же нужно постараться набрать очки, ведь волгоградцы всего в двух баллах от зоны вылета и с продолжительной серией без побед – с самой затяжной в текущем сезоне ФНЛ среди всех коллективов. «Ротор» перед 24-м туром занимает 16-е место с 24-мя очками, он чаще всех в этом игровом году завершал свои матчи вничью – 12. «Балтика» в 10 раз в сезоне сыграла вничью. Стоит отметить, что в первом круге на «Волгоград Арене» встреча представителей юга и запада сильнейшего не выявила (1:1). Сейчас калининградцы занимают 8-е место. Хотя сезон для них начался неудачно, они шли в нижней части таблицы. Руководство клуба в октябре решило уволить главного тренера Евгения Калешина, вместо которого был назначен Сергей Игнашевич. При бывшем капитане сборной России «балтийцы» преобразились и пошли вверх по таблице. При новом рулевом они одержали 5 побед в восьми матчах в ФНЛ, а также вышли в четвертьфинал Кубка России, впрочем, как и «Ротор».

В первом круге "Ротор" и "Балтика" сыграли вничью. Фото: СК "Ротор".

В российской истории «Ротор» и «Балтика» встречались друг с другом 18 раз. В активе волгоградцев 9 побед, у калининградцев – 5. Еще 4 матча завершились вничью. При этом сине-голубые не могут победить в самой западной точке на футбольной карте России с 2013 года. С тех пор между соперниками в Калининграде состоялись 4 дуэль, в трех сильнее были хозяева, однажды был зафиксирован ничейный результат.

По прогнозам букмекеров фаворитом игры 24-го тура первенства ФНЛ является «Балтика». Коэффициент на ее победу 1,71. Выигрыш «Ротора» оценивается котировками 4,63. На ничью коэффициент составляет 3,5.

Очевидно, что у игроков «Ротора» сейчас не лучшее психологическое состояние, отрицательные результаты и недовольство болельщиков не могут не влиять. Смена тренера может стать эмоциональной встряской, только способен ли сейчас Жданов завести футболистов? С другой стороны, «Балтика» будет намерена воспользоваться плохой формой соперников и завоевать 3 очка. Тем более для нее игра будет домашней, а в родных стенах калининградцы в сезоне потерпели лишь одно поражение. «КП-Волгоград» дает прогноз на матч Балтика – Ротор: победа хозяев со счетом 2:0.