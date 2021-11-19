Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 19 ноября: смертность в отличие от заболеваемости не идет на спад

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 19 ноября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области вот уже несколько дней наблюдается небольшое снижение ежесуточного прироста новых заболевших коронавирусом. На протяжении восьми суток в регионе не фиксируются антирекорды числа заразившихся. 19 ноября COVID-19 подтвердился у 461 жителя, сообщили «КП-Волгоград» в федеральном оперативном штабе. По уровню смертности от ковида ситуация пока не меняется, ежесуточно большое число летальных исходов. Сегодня скончались от COVID-19 35 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 19 ноября 2021 года.

Статистика ковида в Волгоградской области по данным портала стопкоронавирус.рф

За всю пандемию ковид подхватили 112 800 жителей региона, скончались от опасной болезни 4 179 волгоградцев. Вылечились от коронавируса 97 284 человек. За последние сутки в регионе выздоровели 337 пациентов.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

В России в пятницу выявили 37 156 случаев COVID-19 в 85 регионах. Всего в стране вирусом заразились 9 257 068 человек. За сутки подтвердились 1 254 смертей – это новый максимум за пандемию. За все время распространения ковида от него скончались 261 589 человек.

В Волгоградской области выросли темпы вакцинации от коронавируса. В ноябре за сутки прививается почти в 2 раза больше жителей, чем в сентябре-октябре. В регионе уже получили защиту от вируса 1,18 миллиона волгоградцев.