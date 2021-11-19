Семьи с двумя детьми освободили от уплаты НДФЛ при продаже квартиры

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Депутаты Госдумы на заседании 18 ноября приняли ряд поправок в Налоговый кодекс РФ. Одна из них освобождает от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) семьи, которые решили улучшить свои жилищные условия и продали квартиру. Кроме того, не нужно будет платить налоги еще с ряда доходов граждан и организаций.

По мнению заместителя председателя комитета Государственной Думы по финансовому рынку Олега Савченко, ввести налоговую льготу с продажи квартиры для приобретения нового жилья для семей с двумя и более детьми - решение необходимое и очень своевременное.

- Семьи с детьми выполняют важную демографическую задачу и конечно несут на себе повышенную экономическую нагрузку, тем более в нынешнее непростое время, - подчеркивает Олег Савченко. - Жилищный вопрос перед ними стоит особенно остро, и мы должны всеми силами помогать в его решении. Важно, что норма будет действовать для всех таких сделок, начиная с 1 января этого года, то есть закон распространится и на весь 2021 год.

Также освобождаются от НДФЛ доходы, которые россияне получили в рамках стимулирующих мероприятий по вакцинации от COVID-19 и в связи с догазификацией.

Субъекты МСП и СНКО не будут платить налог на прибыль с субсидий, полученных в 2021 году в качестве поддержки в пандемию коронавируса. Кроме того, от уплаты НДФЛ и страховых взносов освободили доходы граждан, работающих на предприятиях и в некоммерческих организациях, получающих такие субсидии. Сумма ограничена одним МРОТ - 12 792 рубля.

Еще одна налоговая льгота коснется тех граждан и организаций, которые получили награды за участие в соревнованиях, конкурсах и других мероприятиях, которые учреждены в соответствии с указами президента. Эти доходы освободили от НДФЛ и налога на прибыль.