Волгоградский профессор рассказала, почему опасно рожать после 30 и как зачать ребенка без пороков развития

Готовиться к беременности, правильно питаться и начать принимать витамины женщине следует за полгода. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- У нас в России сложилась неблагоприятная обстановка: все чаще первые роды происходят у женщин после 30 лет, - заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Института НФМО ВолгГМУ, доктор медицинских наук, профессор Людмила Ткаченко рассказала, что в последнее время тревожит всех акушеров-гинекологов в нашей стране и в Волгограде. По ее словам, средний возраст рожениц в 2020 году – это 31,2 года. И такую ситуацию врач считает опасной и нетипичной для нашей страны.

- Это необыкновенная ситуация для России. У нас всегда были первые роды в 21, 22, 23 года. Но в последние два пятилетия резко увеличилось количество беременных старшего возраста, - рассказывает акушер-гинеколог.

В чем опасность? Врачи утверждают, что уже к 30 годам женщина накапливает целый багаж болезней - соматических, гинекологических. И с этим багажом идет в беременность. И если раньше роженицы умирали от кровотечений и других акушерских причин, то теперь в списке причин смерти будущих мам и рожениц – сердечно-сосудистые заболевания, болезни моче-выделительной системы, ожирение и сахарный диабет.

- Если женщина собирается беременеть, она должна посетить акушера-гинеколога минимум за полгода, - предупреждает Людмила Ткаченко.

На этих встречах врач должен назначить женщине витаминные препараты в том числе. Многих проблем и пороков развития у будущих детей можно избежать, если за 3-4 месяца до наступления беременности пропить фолиевую кислоту.

- Пороки развития со стороны нервной системы возникают из-за дефицита фолатов. Из-за него происходит гипергомоцистеинемия. Это яд в организме, который воздействует на клетки, и в первую очередь на самые молодые клетки – на эмбриончика. А у нас в России 68% женщин фолатодефицитные. Все фолаты получить с пищей невозможно. Это ведро шпината надо съесть в день. Поэтому нужны препараты фолиевой кислоты, - объясняет врач.

Профессор предупреждает - беременная женщина ответственна за 2 поколения - за своих детей и своих внуков. Ведь в будущем ребенке уже имеются репродуктивные тельца будущих внуков этой женщины. И беременная женщина в ответе за то, смогут ли ее дети иметь потомство. Поэтому первые 4 месяца ей, по словам врача, нужно вести морально-нравственный образ жизни, чтобы сберечь свое здоровье и последующих поколений.

Секретов никаких нет – правильно питаться, много ходить, много гулять, двигаться. Физическая нагрузка у беременных должна быть обязательно. А вот вредных привычек – никаких. Ну и, конечно, всем необходимо привиться от коронавируса, в идеале – месяца за 3 до наступления беременности.

- Мы теряем женщин из-за ковида практически ежемесячно - беременных, в родах или после родов. И если не получилось привиться до беременности, делайте это во время беременности, вакцина не сказывается ни на маме, ни на ребенке, - предупреждает волгоградок врач.