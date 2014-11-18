Валерий Жмак - летчик, офицер флота и писатель-маринист

Валерий Жмак - российский писатель, работающий в жанрах детектив и остросюжетный боевик. Писать начал в конце девяностых, его первая книга увидела свет в 2002 году. На сегодня издано уже около шестидесяти повестей и романов, которые пользуются огромным успехом у поклонников жанра. Мы узнали, как он начал писать, где берет идеи и какие строит планы.

Фото : Ирина СИМОНОВА

Расскажите о себе. Какие у вас интересы, увлечения?

Я классически обыкновенный человек. Родился, учился, служил в армии, работал. Больших увлечений в жизни два: работа и книги.

Чтение книг или их написание?

И то, и другое. Человек не может стать писателем, не прочитав нескольких тысяч книг.

Как вы начали писать?

Я с детства много читал, два самых любимых школьных предмета литература и история. Помню, написать сочинение на любую тему, не представляло для меня никакого труда. Напротив, было жутко интересно справлюсь или нет? Первую книгу написал в начале 2000 года, когда была расформирована вертолетная эскадрилья, в которой я летал. Имелась летная пенсия, но у меня тогда подрастал сын, нужно было достойно содержать семью.

И эту первую книгу в издательстве приняли?

Представьте, да. Я решил не мелочиться и сразу отправил ее в крупнейшее издательство России ЭКСМО. И мою повесть приняли. Напечатали, правда, в мягкой обложке и небольшим тиражом, но сам факт издания позволил поверить в свои силы. И я, засучив рукава, взялся за дело.

Вы ведь окончили военное училище, верно?

Да, Сызранское высшее военное училище летчиков. После его окончания был направлен на Тихоокеанский флот в качестве летчика морской авиации.

То есть летали с военных кораблей?

Разумеется. И даже ходил на них в дальние океанские походы.

В данный момент являетесь ведущим автором популярной серии «Морской спецназ». Скажите, вам помогает работать над книгами опыт морского летчика?

Безусловно. В общей сложности я провел на различных военных кораблях несколько лет и неплохо изучил специфику морской службы. Белых пятен для меня в этой службе практически не осталось. Среди моих хороших знакомых есть штурманы, механики, артиллеристы, торпедисты… Есть подводники и водолазы. И если я вдруг сталкиваюсь с малознакомым для меня вопросом (я же не могу знать всего!), то друзья охотно консультируют, помогают.

Я имел возможность прочитать три ваших книги и был поражен глубиной проработки сюжетов и многих сопутствующих деталей. Например, в романе «Черная бездна» вы подробно рассказываете о судьбе золотого клада немецкого фельдмаршала Роммеля. В романе «Кодекс морских убийц» я впервые узнал о попытке подъема судном американского миллиардера Говарда Хьюза затонувшей советской подлодки. А читая роман «Бункер», я не мог оторваться от повествования об истории секретного нацистского бункера на территории Кенигсберга. Как вам удается до последней страницы удерживать интригу и интерес читателей?

Это один из приемов для привлечения читательского внимания. Почти половина всех моих книг в серии Морской спецназ основана на реальных событиях. Я изучал материалы Второй Мировой войны и так называемой «холодной войны» между СССР и Западом. Наткнувшись на интересный захватывающий эпизод, я выяснял о нем все, вплоть до самых мелких деталей. Далее придумывал сюжет будущей книги, в основу которого ложилось данное событие, и действовали реально существовавшие люди. Выдуманными оставались лишь главные герои наши современники. Им по ходу сюжета приходилось распутывать загадки многолетней давности.

По сути, благодаря этому приему максимальной проработке и детализации подобных исторических сюжетов вам удалось очень сильно продвинуть жанр боевика. Серия Морской спецназ имеет прекрасную статистику продаж. Я бы рискнул утверждать, что вы создали некий суб-жанр, максимально приближенный к реальной истории.

По поводу суб-жанра решать критикам и специалистам. В остальном вы правы. Если бы мои произведения попали на суд известных и пристрастных историков, то они не нашли бы погрешностей в датах, в географии места действия, в именах и фамилиях участников, в названиях кораблей, номерах воинских частей и т.п. Читатель же, погружаясь в такой сюжет и периодически сталкиваясь с известными историческими фактами, в скором времени перестает различать, где реальные события, а где авторский вымысел. Полагаю, в этом и кроется успех серии.

Фото : Ирина СИМОНОВА

Валерий Георгиевич, в этом году ваши работы были дважды отмечены на престижных конкурсах. Вы стали финалистом премии журнала «Союз писателей» и удостоились звания Лауреата премии имени Александра Фадеева с вручением золотой медали. Это так?

Да, так вышло, что в один год получил сразу две престижных награды. И обе за книги из серии «Морской спецназ».

Фото : Ирина СИМОНОВА

Примите мои поздравления. И последний вопрос: не могли бы вы поделиться с читателями вашими дальнейшими планами?

Скажу по секрету, что есть давняя мечта написать несколько детективных романов. Мой отец долгое время работал следователем вел уголовные дела о кражах, грабежах и даже убийствах. Так что в моем архиве имеется немало историй, как говорится, из первых рук.

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