Игорь Артамонов: В этом году мы отремонтировали рекордное для региона число дорог

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Липецкую область в числе 10 российских регионов наградили за достижение наилучших показателей в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году. Награду от вице-премьера РФ Марата Хуснуллина вручили главе региона Игорю Артамонову на крупнейшем отраслевом событии страны - Транспортной неделе. В 2021 году на реализацию нацпроекта в регионе было направлено 4,4 млрд рублей, из них 545 миллионов – из федерального бюджета. Освоено более 70% средств, федеральные деньги – практически полностью (98,6%).

«В этом году мы отремонтировали рекордное для региона число дорог. При этом большое внимание уделили муниципалитетам. Жителям всех населённых пунктов нужны качественные и безопасные дороги», – отмечает сказал Артамонов.

На региональных и муниципальных автомобильных дорогах, вошедших в нацпроект, уложено более 2,5 тысяч кв. м асфальтобетона. Это более 300 км региональных дорог и 36,4 км – уличной сети Липецка, Ельца и Грязей. На деньги нацпроекта построен и принят в эксплуатацию второй этап второй очереди Восточного обхода Липецка - это 5 км новой дороги в Грязинском районе. Реконструировано 4 км трассы Липецк – Данков, которую поэтапно доводят до норм второй технической категории, еще на 2 км реконструкция близится к завершению. Капитально отремонтировано 7,7 км автодороги Девица – Никольские Выселки в Усманском районе.

В числе 45 объектов ремонта региональных дорог такие протяженные участки, как автодорога Маяк-Волчье-Крутое-Нижний Воргол-Ключ Жизни в Елецком районе, покрытие заменено на отрезке длиной 21 км. В Данковском районе готовится к сдаче 24-километровый участок автодороги Воскресеновское-Ивановка-Березовка-Данков. Комфортным стал путь на Задонск со стороны воронежской трассы: отремонтировано более 20 км автодороги Стебаево – Задонск – Долгоруково.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

В Липецке на средства нацпроекта отремонтировано 23 улицы, самый крупный проект в стадии реализации – реконструкция ул. 50 лет НЛМК. Кроме того, деньги направлены на обустройство восьми объектов для повышения безопасности горожан – это новые светофоры, ограждения и другие технические средства организации дорожного движения.

В Ельце начат капитальный ремонт одной из самых длинных улиц, которая начинается практически от порога Вознесенского собора - Коммунаров. Новые покрытия уложены еще на трёх улицах. Один из важнейших показателей нацпроекта – снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях, Липецкая область идет с опережением плановых показателей. По сравнению с прошлым годом на дорогах погибло на 10% меньше пешеходов и автомобилистов.

Впервые до окончания года полностью законтрактованы городские объекты нацпроекта будущего года, и более 90% региональных. Это позволит весной начать дорожные работы сразу, как позволят погодные условия.