Родился без кисти, но стал звездой футбола: ультра-марафонцы проплыли 181 километр ради бионического протеза для волгоградского подростка

Юный футболист Егор достиг большим успехов в своем любимом деле. Фото: компания "Моторика"

О чем мечтают подростки в 14? Получить последний айфон на день рождения. Стать блогером. Повзрослеть. Да много о чем еще. Егор Криницкий в свои 14 мечтал об одном – о руке. Мальчик родился без правой кисти. Родители из провинциального городка Волгоградской области не могли позволить протез за баснословные деньги. Так вышло, что давнюю мечту подростка воплотили ультра-марафонцы команды «Главпсихсплав»: ради бионического протеза они проплыли 181 километр.

«ФОРТУНА» ДЛЯ ЛУЧШЕГО

Егор родился и вырос в Суровикино. Выбор кружков и секций для детей там стандартный: танцы, художка, спорт. Родители понимали, что ребенку нужно чувствовать себя своим среди сверстников. Пятилеткой отец отвел его на футбольное поле – уж очень резвым и быстрым был сын. Так Егор стал игроком местного клуба «Фортуна». Может быть, не все сразу получалось, но он трудился больше остальных, болел футболом и верил в себя, в свои силы. Его выбрали нападающим.

Особенность не мешает Егору в спорте: он играет в футбол даже лучше сверстников. Фото: компания "Моторика"

В самой игре физиологическая особенность не мешала Егору. Его считали равным. А вот элементарно завязать шнурки было непросто. Тогда на помощь приходил папа – он ездил с сыном на соревнования и во всем поддерживал. За девять лет Егор добился больших успехов, он стал волгоградской звездой. В 2018 году юношу признали лучшим игроком Волгоградской области, а сейчас он является действующим чемпионом по мини-футболу.

Мечты иметь обе руки только крепли. Родители понимали – сын растет, ему необходимо дарить уверенность в себе. И обратились в компанию, которая производит бионические протезы.

«Сейчас он уже большой, хочет быть самостоятельным и со всем справляться сам. Поэтому вопрос протезирования очень для нас актуален», - поделился отец Егора.

Стоят они недешево – больше полумиллиона. И вот тогда свершилось настоящее чудо.

ПРОПЛЫЛИ 181 КМ РАДИ ПРОТЕЗА

Так случилось, что и Егор, и пловцы команды «Главпсихсплав» доказывали, что способны на все. Мальчик без руки легко обыгрывал соперников, а ультра-марафонцы делали невозможное – проплывали десятки километров и били все новые и новые рекорды. Вот в этой точке они и сошлись.

Когда основатель команды пловцов Виктор Мельников понял, что их успехи привлекают общественность, решил воспользоваться этим с благими целями:

- В 2019-ом году я финишировал 181 километр. Именно этот заплыв послужил началом чего-то нового в моей жизни и жизни моих спортсменов. Он стал благотворительным, целью было собрать миллион рублей на лечение Гере Балашову из Самары. Сбор прошёл успешно и общими усилиями мы достигли суммы чуть больше 700 тысяч. Оказалось, наши дальняки привлекают много внимания. Так появилась мысль, почему бы не извлекать из этого что-то полезное? Ведь все равно плывем.

В команде Виктора оказалась сотрудница компании «Моторика», создающая высокотехнологичные бионические протезы для рук. Она и подсказала идею помогать детям-спортсменам, которые нуждаются в активном образе жизни.

- Мы успешно помогли четырем детям, которые нуждались в нашей помощи. Внимание к нашим заплывам привлекает именно расстояние. И проехать почти двести километров непросто, а мы плывем. Многие спрашивают: на чем? Мы плывем сами. Это сложные дистанции, в самых разных, даже экстремальных погодных условиях. Но оно того стоит! Человек способен на все, - уверен Виктор. – Мы принципиально ищем детей из других регионов. По меркам Москвы мы собираем не столь большие деньги, но эти суммы крайне важны для наших подопечных.

Фото: с личной странички в инстаграме Виктора Мельникова.

Пятый сбор был для Егора. Его выбрали сразу – мальчик оказался очень талантлив. Нужно было собрать 550 тысяч рублей. Цена вопроса – 181 километр по Самарской луке за 5 дней! Плыли с 18 августа. В это время на платформе (https://sdelai.org/ru/) все, кого восхищает сила духа «Главпсихсплава», жертвовали деньги. В сборах также участвовал благотворительный фонд «ВсеВсеВместе».

- Наша команда - это большая семья небезразличных и отзывчивых людей, готовых работать, не жалея себя. Знающих, что и для чего они делают от первого до последнего гребка! – резюмировал Виктор.

Егор получил свой протез. Он как настоящая рука, выполняет все нужные функции. Теперь Егор – кибер-футболист. Во всех смыслах уникальный, особенный юноша, которому подарили не просто протез, ему подарили веру в лучшее, доброе и светлое.

- Первое использование протеза было непривычным, однако папа уверен, что мальчик освоится, - рассказали в компании «Моторика», специалисты которой помогали мальчику осваивать руку.

Стоит отметить вклад фонда в это большое дело.

- Миссия нашего фонда состоит в том, чтобы менять отношение к людям с особенностями здоровья. Мы хотим, чтобы все увидели, насколько интересен такой человек сам по себе. Протез помогает не только донести свою ценность, но и быть более уверенным, - уверена координатор фонда Анжела Волкова.

Кстати, Егор уже вышел на футбольное поле с новым протезом. Пожелаем ему новых побед!