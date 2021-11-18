Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 18 ноября: 465 заболевших и 36 смертей

В больницах около шести тысяч ковидных больных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кривая коронавируса в Волгоградской области потихоньку идет вниз. На сегодня в регионе число заболевших COVID-19 упало до значений начала ноября – тестами подтвердили диагноз у 465 человек. Общее число заболевших волгоградцев перевалило за 112,3 тысячи человек. По этому показателю регион опустился на 14-е место в России. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 18 ноября 2021 года.

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При этом смертность от коронавируса остается рекордно высокой. За последние сутки эксперты подтвердили, что ковид стал основной причиной смерти еще 36 жителей Волгограда и области. Всего за время пандемии коронавирус убил уже 4144 жителей региона. Это не считая еще нескольких тысяч человек, которые скончались в ковидных госпиталях, но главной причиной летального медики признали у них другие заболевания.

В ковидных госпиталях сейчас около 6 тысяч пациентов. За прошедшие сутки выписались 324 человека с подтвержденным коронавирусом, всего же выздоровевших в регионе почти 97 тысяч человек.

Накануне в Волгоград пришла большая партия вакцины от коронавируса, в том числе «Спутник Лайт». Поступили и бесплатные лекарства для амбулаторных ковид-пациентов. Тем временем, в Кодексе Волгоградской области об административной ответственности появились статьи, которые вводят новые штрафы для граждан, должностных и юридических лиц за нарушение антиковидных требований.