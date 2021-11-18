В Волгограде задержаны участники утренней перестрелки в Дзержинском районе

Пистолет преступники успели закопать в лесополосе. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

События, по сюжету напоминающие кадры боевика, происходили около 4 часов утра 17 ноября в Дзержинском районе. 31-летний мужчина ехал на «семерке» по одной из улиц на западе Волгограда, как вдруг по его машине начали неистово стрелять. Конечно, он пытался пригнуться, но пули попали ему в голову. Стрелявшие прыгнули в машину и умчались, а раненый водитель пошел искать помощи.

На его счастье он повстречал сотрудников ДПС, которые дежурили в этом районе. Истекающий кровью водитель попросил помощи и рассказал, как все произошло. Предположить, кто и почему покушался на его жизнь, он не мог.

Информацию о перестрелке сразу же предали по рации в дежурную часть и всем нарядам и патрулям, несущим службу в это время в регионе. Сотрудникам уголовного розыска волгоградской полиции удалось задержать подозреваемых, им помогли бойцы Росгвардии. 24-летние приятели рассказали, что никакого мотива у них не было, пострадавшего они первый раз видят, просто напились и начали стрелять по первой попавшейся же машине.

Стрельба попала в поле зрения уличных камер видеонаблюдения. На них видно, как черная иномарка остановилась на перекрестке, из передней пассажирской двери, шатаясь, вышел молодой человек. Он смотрел в сторону улицы, с которой только что приехал, как будто ожидая кого-то. Как только белая "семерка" выехал на перекресток, он достал из кармана куртки пистолет и начал стрелять по машине. А затем сел назад в автомобиль.

Скрывшись с места преступления на иномарке, молодые люди даже успели закопать свой пистолет в лесополосе. Его изъяли оперативники. Во время задержания, которое проводил целый отряд Росгвардейцев, стрелявший заявил, что это машина принадлежит его другу.

- Предметы, конструктивно схожие с оружием и боеприпасами, в настоящее время они направлены на исследование в Экспертно-криминалистический Центр ГУ МВД России по Волгоградской области, - рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве.

- По данному факту следственными органами незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступлений «покушение на убийство» и «незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему», - добавили в СУ СКР по Волгоградской области.

Подозреваемых доставили в следственный отдел и допросили, суд должен выбрать им меру пресечения.