Что произошло после матча Ротор – Металлург

Дмитрий Хохлов после матча не скрывал своего разочарования от игры своей команды. Фото: СК "Ротор".

В 23-м туре первенства ФНЛ «Ротор» на «Волгоград Арене» потерпел поражение от липецкого «Металлурга» со счетом 0:1. Этот проигрыш стал для сине-голубых третьим подряд, а вообще команда не может победить в первенстве на протяжении десяти туров. У волгоградских болельщиков в связи с результатами «Ротора» уже не осталось никаких положительных эмоций, подопечные Дмитрия Хохлова рискуют оказаться в зоне вылета. «КП» рассказывает о том, что происходило после финального свистка матча «Ротор» - «Металлург» 17 ноября 2021.

При любых результатах футболисты «Ротора» после матчей подходят к своему фанатскому сектору. Но после игры с «Металлургом» это сделало лишь считанное количество игроков, другие то ли забыли об этом, то ли, зная, что ничего хорошего от болельщиков они не услышат, сразу направились в раздевалку.

«Я НЕ МОГУ ЭТО КОММЕНТИРОВАТЬ»

После матча главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов был немногословен. Он отметил, что игры со стороны его подопечных не было совсем.

- Можно было бы что-то комментировать, если бы была хоть какая-нибудь игра со стороны нашей команды. Комментировать по сути ничего, когда мы весь матч хотим играть на чистых мячах, без движения, без угроз чужим воротам. Из убойных позиций мы почему-то играем назад. Я не могу комментировать такие ситуации, не понимаю их, - недоумевал Дмитрий Хохлов на послематчевой пресс-конференции.

Рулевой «Ротора» отдельно отметил с неприятной стороны Илью Голосова. Защитник был замен в перерыве из-за провальной игры.

- Замена связана с его игрой. Человек потерял все, что можно, и полностью проиграл фланг своему оппоненту, - рассказал главный тренер «Ротора».

ДЕБЮТАНТ НЕ РАЗОЧАРОВАЛ

Зато Дмитрий Хохлов похвалил Тургая Мохбалиева, 21-летний защитник дебютировал за «Ротор» в игре с «Металлургом». Молодой футболист выполнял установку, с которой выходил на замену.

- Его хорошо оценю, парень вышел с желанием. Он выполнял все, о чем просили, подключался, играл высоко. Да, немного присутствовала нервозность. Без ошибок не обошлось, но для дебюта нормально, - отметил главный тренер волгоградской команды.

«МЫ В ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛОМ ПОЛОЖЕНИИ»

«Металлург» приехал в Волгоград в роли команды, которая занимала последнее место в таблице. Липчанам необходимо набирать очки в каждом матче, чтобы исправить турнирное положение. Впрочем, это нужно и «Ротору». Только сине-голубые на поле выглядят беспомощными, поэтому «Металлург» добыл закономерную победу, о чем после матча заявил главный тренер гостей Сергей Машнин.

- Вы знаете, что мы в очень тяжелом турнирном положении. Для нас каждая игра решающая, сегодня, можно сказать, был матч за 6 очков. Очень рады победе, провели качественный первый тайм, создали 4-5 голевых моментов, надо было забивать, тогда бы второй тайм был чуть проще. А так все на нервах, во втором тайме «Ротор» добавил. Я считаю, что мы заслужили победу, ребят поздравил за это. По желанию, самоотдаче у меня претензии нет ни в одной игре. Сегодня было еще и качество, - подчеркнул Сергей Машнин.