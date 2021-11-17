Пять простых выводов по матчу Ротор – Металлург

"Ротор" разочаровал игрой в домашнем матче. Фото: СК "Ротор"

В 23-м туре первенства ФНЛ «Ротор» в Волгограде принимал «Металлург». Липецкая команда располагалась на последнем месте в таблице, сине-голубые из-за своей затяжной серии без побед были в шаге от зоны вылета. При этом на «Волгоград Арене» лучше выглядели гости, поэтому результат можно назвать закономерным. «Ротор» проиграл «Металлургу» со счетом 0:1. «КП-Волгоград» рассказывает о том, что следует вынести из этой игры.

ДМИТРИЙ ХОХЛОВ СМЕНИЛ СХЕМУ

«Ротор» с каждым туром оказывается все ниже в турнирной таблице, команда не может выиграть в первенстве ФНЛ на протяжении девяти матчей. Конечно, такие результаты и демонстрируемый футбол не радует поклонников сине-голубых и их главного тренера Дмитрия Хохлова. Добавляет головной боли рулевому команды огромный список травмированных. Различные проблемы заставили наставника волгоградцев сменить схему, «Ротор» при Хохлове еще ни разу не играл в 3 центральных защитника. Именно столько их вышло на встречу с «Металлургом». В центре обороны играли номинальные полузащитник Макаров и левый фланговый защитник Голосов, а также Мартынов, для которого эта позиция профильная. По флангам обороны в дуэли с «Металлургом» с первых минут действовали Дудиев и Николаев.

НА «РОТОР» БЫЛО ЖАЛКО СМОТРЕТЬ

То, что происходило на поле с начала матча, не могло радовать болельщиков «Ротора». Для их команды встреча была домашней, при этом сине-голубые были вынуждены играть от обороны. «Металлург» уверенно шел в атаку, будто липчане занимали перед 23-м туром не последнее место в таблице, а шли в лидирующей группе. Подопечные Дмитрия Хохлова практически не выдвигались вперед и очень часто теряли мяч. Зато гости принялись терроризировать защиту волгоградцев, голкиперу Обухову, который не играл в прошлом туре с хабаровским СКА, постоянно приходилось быть на чеку. За 20 минут липецкие футболисты создали 3 голевых момента, хозяевам по-настоящему везло, потому как мяч чудом не оказывался в цели. На 20-й минуте игровой снаряд вовсе сотряс перекладину ворот Обухова. В середине тайма «Ротор» что-то пытался противопоставить, опасные удары нанесли Ташаев после сольного прохода с левого фланга в чужую штрафную и Чуканов с 20-ти метров. Спас гостей голкипер. Зато «Металлург», игравший с преимуществом, все-таки открыл счет. Яковлив забил отличным ударом со штрафного в «девятку» ворот, Обухов до мяча не дотянулся. Волгоградцы же так и не показали ничего за 45 минут и ушли в раздевалку под заслуженный недовольный свист болельщиков.

Немногочисленные болельщики, пришедшие на "Волгоград Арену", не увидели от "Ротора" стремления победить Фото: Эдуард Пальгунов

В БОЙ ИДУТ ДЕБЮТАНТЫ

В условиях усеченного состава у Дмитрия Хохлова не так много вариантов для ротации и усиления команды по ходу матчей. В игре с «Металлургом» у «Ротора» в запасе были 7 футболистов, среди которых один вратарь и двое представителей «Ротора-2». Один из них появился на поле по ходу второго тайма, за основную команду дебютировал Мохбалиев. 21-летний защитник вышел на правый фланг. Отметим, что в активе Тургая 13 матчей в текущем сезоне ФНЛ-2, которые он начинал в стартовом составе. В дебютной игре за коллектив Хохлова Мохбалиев отличился полученной желтой карточкой, а в концовке вблизи с воротами не попал по мячу головой

«РОТОР» ПОЛУЧИЛ ВЛАДЕНИЕ

Во втором тайме картина матча поменялась, «Металлург» уже не шел большими силами вперед, стараясь отстоять минимальное преимущество в счете. При этом липчане иногда выбегали в опасные контратаки и запросто могли удвоить счет. Контроль мяча оставался за «Ротором», только это владение не помогало сине-голубым создать опасные моменты у чужих ворот. Можно вспомнить в начале второго тайма лишь удар головой Минаева с линии вратарской, но мяч полетел чуть выше перекладины. В дальнейшем зрелище было печальным. Затяжные атаки волгоградцев ни к чему не приводили, нацеленных и подготовленных ударов было очень мало.

ЧЕРНЫЙ ЮБИЛЕЙ

«Ротор» проиграл «Металлургу» со счетом 0:1, волгоградцы не могут победить уже на протяжении десяти матчей подряд в ФНЛ – вот такой черный юбилей. Это самая затяжная неудачная серия среди всех команд первого дивизиона в сезоне. В десяти безвыигрышных турах сине-голубые 6 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения. Причем «Ротор» проиграл в третий раз подряд, из-за таких результатов зона вылета становится все ближе. Зато «Металлург» благодаря набранным трем очкам сумел подняться с последнего места в таблице.

В следующем туре «Ротор» 21 ноября в Калининграде сыграет с «Балтикой», «Металлург» в этот же день встретится дома с «КАМАЗом».