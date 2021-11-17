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Спорт17 ноября 2021 15:00

Пять простых выводов по матчу Ротор – Металлург

«КП-Волгоград» выделяет главные моменты в матче 23 тура первенства ФНЛ, который завершился поражением волгоградской команды со счетом 0:1
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
"Ротор" разочаровал игрой в домашнем матче. Фото: СК "Ротор"

"Ротор" разочаровал игрой в домашнем матче. Фото: СК "Ротор"

В 23-м туре первенства ФНЛ «Ротор» в Волгограде принимал «Металлург». Липецкая команда располагалась на последнем месте в таблице, сине-голубые из-за своей затяжной серии без побед были в шаге от зоны вылета. При этом на «Волгоград Арене» лучше выглядели гости, поэтому результат можно назвать закономерным. «Ротор» проиграл «Металлургу» со счетом 0:1. «КП-Волгоград» рассказывает о том, что следует вынести из этой игры.

ДМИТРИЙ ХОХЛОВ СМЕНИЛ СХЕМУ

«Ротор» с каждым туром оказывается все ниже в турнирной таблице, команда не может выиграть в первенстве ФНЛ на протяжении девяти матчей. Конечно, такие результаты и демонстрируемый футбол не радует поклонников сине-голубых и их главного тренера Дмитрия Хохлова. Добавляет головной боли рулевому команды огромный список травмированных. Различные проблемы заставили наставника волгоградцев сменить схему, «Ротор» при Хохлове еще ни разу не играл в 3 центральных защитника. Именно столько их вышло на встречу с «Металлургом». В центре обороны играли номинальные полузащитник Макаров и левый фланговый защитник Голосов, а также Мартынов, для которого эта позиция профильная. По флангам обороны в дуэли с «Металлургом» с первых минут действовали Дудиев и Николаев.

НА «РОТОР» БЫЛО ЖАЛКО СМОТРЕТЬ

То, что происходило на поле с начала матча, не могло радовать болельщиков «Ротора». Для их команды встреча была домашней, при этом сине-голубые были вынуждены играть от обороны. «Металлург» уверенно шел в атаку, будто липчане занимали перед 23-м туром не последнее место в таблице, а шли в лидирующей группе. Подопечные Дмитрия Хохлова практически не выдвигались вперед и очень часто теряли мяч. Зато гости принялись терроризировать защиту волгоградцев, голкиперу Обухову, который не играл в прошлом туре с хабаровским СКА, постоянно приходилось быть на чеку. За 20 минут липецкие футболисты создали 3 голевых момента, хозяевам по-настоящему везло, потому как мяч чудом не оказывался в цели. На 20-й минуте игровой снаряд вовсе сотряс перекладину ворот Обухова. В середине тайма «Ротор» что-то пытался противопоставить, опасные удары нанесли Ташаев после сольного прохода с левого фланга в чужую штрафную и Чуканов с 20-ти метров. Спас гостей голкипер. Зато «Металлург», игравший с преимуществом, все-таки открыл счет. Яковлив забил отличным ударом со штрафного в «девятку» ворот, Обухов до мяча не дотянулся. Волгоградцы же так и не показали ничего за 45 минут и ушли в раздевалку под заслуженный недовольный свист болельщиков.

Немногочисленные болельщики, пришедшие на "Волгоград Арену", не увидели от "Ротора" стремления победить

Немногочисленные болельщики, пришедшие на "Волгоград Арену", не увидели от "Ротора" стремления победить

Фото: Эдуард Пальгунов

В БОЙ ИДУТ ДЕБЮТАНТЫ

В условиях усеченного состава у Дмитрия Хохлова не так много вариантов для ротации и усиления команды по ходу матчей. В игре с «Металлургом» у «Ротора» в запасе были 7 футболистов, среди которых один вратарь и двое представителей «Ротора-2». Один из них появился на поле по ходу второго тайма, за основную команду дебютировал Мохбалиев. 21-летний защитник вышел на правый фланг. Отметим, что в активе Тургая 13 матчей в текущем сезоне ФНЛ-2, которые он начинал в стартовом составе. В дебютной игре за коллектив Хохлова Мохбалиев отличился полученной желтой карточкой, а в концовке вблизи с воротами не попал по мячу головой

«РОТОР» ПОЛУЧИЛ ВЛАДЕНИЕ

Во втором тайме картина матча поменялась, «Металлург» уже не шел большими силами вперед, стараясь отстоять минимальное преимущество в счете. При этом липчане иногда выбегали в опасные контратаки и запросто могли удвоить счет. Контроль мяча оставался за «Ротором», только это владение не помогало сине-голубым создать опасные моменты у чужих ворот. Можно вспомнить в начале второго тайма лишь удар головой Минаева с линии вратарской, но мяч полетел чуть выше перекладины. В дальнейшем зрелище было печальным. Затяжные атаки волгоградцев ни к чему не приводили, нацеленных и подготовленных ударов было очень мало.

ЧЕРНЫЙ ЮБИЛЕЙ

«Ротор» проиграл «Металлургу» со счетом 0:1, волгоградцы не могут победить уже на протяжении десяти матчей подряд в ФНЛ – вот такой черный юбилей. Это самая затяжная неудачная серия среди всех команд первого дивизиона в сезоне. В десяти безвыигрышных турах сине-голубые 6 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения. Причем «Ротор» проиграл в третий раз подряд, из-за таких результатов зона вылета становится все ближе. Зато «Металлург» благодаря набранным трем очкам сумел подняться с последнего места в таблице.

В следующем туре «Ротор» 21 ноября в Калининграде сыграет с «Балтикой», «Металлург» в этот же день встретится дома с «КАМАЗом».

Спорт: ФУТБОЛ