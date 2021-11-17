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Происшествия17 ноября 2021 10:44

Под Волгоградом задержали подозреваемого в убийстве двух женщин в Коврове

22-летний житель Владимирской области мог убить бывшую девушку и ее мать
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Инспекторы ГИБДД на посту ДПС в Городищенском районе 17 ноября задержали жителя Владимирской области, который был в федеральном розыске по подозрению в двойном убийстве. 22-летний молодой человек мог зарезать в Коврове свою бывшую девушку и ее мать. Полицейские в Волгоградской области остановили машину такси, которая ехала как раз из этого города под Владимиром в Астрахань. Пассажиром автомобиля оказался подозреваемый.

Мужчина был доставлен в отдел полиции. Он не смог ответить на вопрос, почему его задержали.

- Не могу знать, - сказал на допросе житель Коврова.

В ближайшее время подозреваемый будет передан инициаторам розыска.

Трагедия произошла во Владимирской области несколько дней назад. В своей квартире с ножевыми ранениями были найдены убитыми 22-летняя девушка и ее 44-летняя мать. В преступлении заподозрили бывшего парня девушки, которая работала медицинской сестрой.

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