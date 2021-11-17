Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 17 ноября: снижение числа заболевших и рекордная смертность

Заболеваемость остается высокой, но идет на спад. Фото: ИВАНОВА Диана

В России заболеваемость коронавирусом пошла на спад. На сегодня в стране у 36,6 тысячи человек подтвердили COVID-19. На Волгоградскую область из них приходится 463 человека – кривая заболеваемости в регионе тоже идет вниз. Но смертность все еще остается на рекордном уровне – умерли от ковида еще 37 волгоградцев, всего регион потерял 4108 жителей. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 17 ноября 2021 года.

Инфографика. Яндекс

По данным облздрава, число госпитализаций ушло от пиковых значений. В ковидных госпиталях Волгоградской области на сегодня проходят лечение чуть более 5,8 тысячи пациентов с коронавирусом и пневмонией. В реанимации 389 человек. При этом выписка в накануне составила 315 человек. Всего же выздоровели более 96,6 тысячи волгоградцев.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе держится на уровне 49%. Хорошая новость для тех, кто искал «Спутник Лайт» для ревакцинации - в Волгоград пришла большая партия вакцины от коронавируса. Так что в ближайшие дни жители региона смогут сделать повторную прививку.

Тем временем, в Волгоградской области начала работу выездная бригада московских врачей, которая поможет коллегам в борьбе с коронавирусом.