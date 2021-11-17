Силу команды «ЕвроХим-ВолгаКалия» зарядили новыми знаниями

Фото: Ирина СИМОНОВА

Поэтому, чтобы соответствовать заданному уровню, компания уделяет большое внимание постоянному обучению своих сотрудников и освоению новых технологий бизнеса.

Один из таких уникальных тренингов, который нацелен на повышение координации сотрудников был проведен на Гремячинском горно-обогатительном комбинате для группы руководителей «ЕвроХим-ВолгаКалия».

Во время обсуждения текущих аспектов производства, тренирующиеся освоили методики Хоукинса и Аргириса, которые направлены на развитие управленческих и лидерских компетенций, навыков работы с персоналом, делегирования, собственной эффективности и стратегического мышления.

Мозговой штурм в неформальной обстановке и глубокая вовлеченность всех участников помогли руководителям генерировать нестандартные идеи, некоторые из которых, безусловно, будут приняты к действию.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Сергей Вольф, руководитель программы по операционным улучшениям – начальник отдела поделился впечатлениями и некоторыми моментами из прошедшего тренинга: «Каждый из руководителей умеет создавать различного рода активности, у каждого есть свой набор сильных компетенций. Сплотившись вместе, вместе решая сложные задачи, объединяя опыт в одном информационном поле, открываются ещё более амбициозные возможности. Имея общее мнение, становятся очевидными ответы даже на самые сложные вопросы. Высокое качество решений, сплоченность, согласованность, позитив и забота – наши приоритеты, в которых мы будем дальше взаимодействовать и двигать «ЕвроХим-ВолгаКалий» к успеху».

Напомним, что «ЕвроХим-ВолгаКалий» осваивает в Котельниковском районе Волгоградской области Гремячинское месторождение калийных солей – одного из самых крупных месторождений России.