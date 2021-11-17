Пять причин выбрать рабочую специальность

Фото: АО «Корпорация Красный октябрь»

Тенденции последних лет на рынке труда свидетельствуют о возросшем спросе на представителей рабочих специальностей. Уровень оплаты их труда сегодня не уступает зарплатам специалистов с высшим образованием, а порой и превышает их. Но при этом получить рабочую специальность проще, дешевле и быстрее. Стремление молодых людей во что бы то ни стало иметь диплом о высшем образовании привело к переизбытку специалистов в области экономики и юриспруденции и проблемам их трудоустройства. До 80% выпускников вузов не могут трудоустроиться. В то же время предприятиям остро необходимы квалифицированные рабочие.

Несмотря на развитие компьютерных технологий и роботизацию, спрос на рабочие специальности только растет и, по прогнозам аналитиков, не исчезнет в ближайшее время.

Профессия рабочего связана с физическим трудом, она требует навыков и практических знаний и умений. Давайте рассмотрим пять аргументов в пользу того, чтобы остановить свой выбор именно на ней.

Фото: АО «Корпорация Красный октябрь»

Простота в получении образования

Получить рабочую профессию можно уже к совершеннолетию, окончив средне-специальное образовательное учреждение. В любом городе достаточно училищ и колледжей, поступить в которые можно после 9 класса и гораздо проще, чем в вуз. При этом, получив рабочую специальность, выпускник волен продолжить обучение и дальше повышать свою квалификацию. В том числе и заочно, устроившись на работу.А, окончив курс в профильном университете, - подать заявку на руководящие и средние должности.

Возможность трудоустройства

В процессе обучения студенты всех технических колледжей и училищ проходят практику на производстве. Это прекрасная возможность не только получить необходимые в дальнейшем практические навыки, но и познакомиться с особенностями производства, а также зарекомендовать себя. Толковые и старательные практиканты нарасхват у работодателей. Если выпускники вузов получают в большей степени теоретическое образование, то студентов ссузов – практическое. Такого специалиста не надо дополнительно готовить, он с первого дня вливается в производственный процесс, что особенно ценит руководство. Не удивительно, что получив документ об окончании обучения, выпускник не тратит время на поиски места, а сразу приступает к работе.

Рабочие всегда нужны

Сегодня на рынке труда наблюдается огромный дефицит рабочих-профессионалов. Производственная сфера российской экономики постоянно растет, увеличиваются инвестиции в производство, а специалистов не хватает. При этом суть проблемы не в отсутствии рук как таковых, а в отсутствии квалифицированных сотрудников и рабочих. Современные предприятия используют в производстве высокотехнологичное оборудование, которое требует от работника умения работать с ним и обслуживать. Таким специалистам работодатель готов платить достойную зарплату, предложить социальные пособия и даже получение высшего образования за счет предприятия.

Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» предлагает для выпускников вакансии:

Машинист крана металлургического производства

Слесарь-ремонтник металлургического оборудования

Электромонтер по ремонту металлургического оборудования

Обработчик поверхностных пороков металла (наждаком, молотком)

Термист проката и труб

Фрезеровщик

Токарь

Формовщик ручной формовки

Обжигальщик

Лаборант (спектрального анализа, по физико-механическим испытаниям)

Машинист (тепловоза, экскаватора, бульдозера)

Контролер ОТК

Комбинат предлагает официальное трудоустройство, полный соцпакет, обучение на рабочем месте и готово принять выпускника, не имеющего опыта работы.

Кроме того, на предприятии ведется набор групп на обучение по специальности «Машинист мостового крана». Срок обучения – 3 месяца. На это время выплачивается стипендия, а после получения документа об окончании курсов гарантируется трудоустройтсво.

Конкурентная зарплата

Фото: АО «Корпорация Красный октябрь»

В плену сформированного в прошлые годы представления о труде рабочего как неквалифицированном, непрестижном и низко оплачиваемом многие и не заметили, что сегодня работодатели предлагают специалистам среднего звена достойные зарплаты.

По прогнозам аналитиков в сфере рынка труда, люди рабочих профессий могут претендовать на самые высокие зарплаты не только сейчас, и в перспективе ближайшего будущего. По данным аналитиков, одной из самых высокооплачиваемых в России является профессия сварщика. Такому спецалисту работодатели готовы платить не меньше 100 тысяч. На втором месте по уровню зарплат находятся строители.Наверно, стоит добавить, что профессия металлурга входит в топ-10 высоко оплачиваемых по России.

Перспективы

Конечно, редкий рабочий не стремится к карьерному росту. И в средне-специальной сфере таких возможностей предостаточно. Известно, что лучшими руководителями производств и предприятий становятся специалисты, прошедшие путь от станка до руководящего поста. Их практические знания и личный опыт позволяют более успешно руководить коллективом и решать рабочие задачи.

Для профессионала своего дела не составит труда заняться и собственным бизнесом, выполнять частные заказы или работать в свободном графике.

Обращаться в отдел кадров завода «Красный Октябрь» или по телефону: (8442) 74-85-92.