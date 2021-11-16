Прямые выплаты и электронный больничный: что изменится в 2022 году

Фото: Сергей ГРИГОРЬЕВ

С 1 января 2022 года Фонд социального страхования РФ (ФСС) перейдет на беззаявительную выплату пособий, а больничные листы будут выдавать только в электронном виде. В Волгограде прошел круглый стол, на котором представители регионального отделения ФСС, крупные работодатели региона и общественники обсудили изменения в предоставлении госуслуг.

БУМАЖНЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТОК УХОДИТ В ИСТОРИЮ

Фото: Сергей ГРИГОРЬЕВ

Павел Гладких, управляющий Волгоградским отделением ФСС РФ:

- Все граждане, работающие по трудовому договору, застрахованы и в случае временной нетрудоспособности получают пособие. С 1 июля 2017 года наряду с бумажным был введен электронный больничный лист, государственные медицинские организации оперативно перешли на его оформление. С 1 января 2022 года останется только электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН). Бумажный вариант уходит в историю, мы с ним прощаемся.

Если в 2017 году в Волгоградской области ЭЛН было выдано всего 0,2% от общего количества, то к концу этого года мы подошли с показателем более 81%. Мы переходим на новый вид взаимодействия, как со страхователями, так и с застрахованными гражданами, и он облегчает порядок прохождения документов.

Елена Демедюк, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством:

- На сегодня Волгоградская область занимает 25 место в России по выдаче электронных больничных. В регионе 188 медорганизаций имеют право оформлять листки нетрудоспособности. К системе ЭЛН не подключены всего 7, на них приходится около 0,4 % от общего числа больничных. Медорганизации, у которых на руках остались бумажные листки, сдают их нам до конца года. Работодатели должны довести до своих сотрудников информацию, что грядут перемены. Мы в свою очередь проделали большую разъяснительную работу.

Надежда Карнавская, ведущий бухгалтер АО «Горгаз»:

- Мы внедрили ЭЛН с 1 января 2018 года. Сначала были большие сомнения, но на практике поняли, что это действительно очень удобно. ЭЛН экономят рабочее время бухгалтера, на заполнение и оформление «синеньких» больничных листов уходило много времени и сил, нужно было перерыть много документов. Сейчас все стало гораздо проще и быстрее. Наши сотрудники довольны, деньги им приходят в течение 5 дней.

ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ И ПРОАКТИВ

Павел Гладких:

- В 2020 году Волгоградское региональное отделение ФСС перешло на прямые выплаты пособий. Мы очень удачно вошли в этот проект. Проблем практически не возникало, страхователи отнеслись к этому с пониманием. С 1 января 2022 года нас ожидает еще одно нововведение - так называемый проактив – беззаявительная система назначения и осуществления выплат по листкам нетрудоспособности.

Наталья Куклина, начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам:

- С 1 января мы переходим на проактивные выплаты, но для застрахованного волгоградца ничего не изменится. Информация об открытии ЭЛН по защищенным каналам связи будет сразу поступать работодателю. Он в тот же день узнает, что его сотрудник заболел, может проверить данные и исправить. После закрытия листок по каналам суперсервиса передается в Социальный электронный документооборот (СЭДО), подключиться к нему нужно всем работодателям. Фонд предзаполняет реестр, вносит информацию ПФР и ФНС о стаже и зарплате. Страхователь должен проверить сведения и отправить.

Далее Фонд рассчитывает и в течение 10 дней перечисляет средства одним из трех способов: на расчетный счет, не привязанный к пластику, на карту «Мир» либо почтовым переводом. Посмотреть, как движется ЭЛН, застрахованный может в своем личном кабинете на сайте ФСС, авторизовавшись через госуслуги.

Журналисты активно задавали вопросы.Фото: Сергей ГРИГОРЬЕВ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Более 1,2 миллиона электронных больничных выдано в Волгоградской области с 2017 года. Доля государственных клиник – 82%, частных – 15%, ведомственных – 3%.

188 медицинских организаций имеют право выдавать листки нетрудоспособности, в том числе: государственные - 107 (57%), частные - 74 (39%), ведомственные - 7 (4%).

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