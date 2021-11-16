Предприятия Андрея Мельниченко за ответственный подход к сохранности экологии

Фото: Ирина СИМОНОВА

В качестве основных источников ухудшения экологии названы крупные промышленные предприятия, глобальное потепление, а также неправильное обращение с отходами. Примечательно, что по данным всероссийского опроса ВЦИОМ 38 % из 1600 опрошенных решающим фактором загрязнения считают не техногенное влияние заводов и фабрик, а неумение населения грамотно обращаться с мусором.

Первый заместитель председателя комитета РСПП по экологии и природопользованию, председатель Совета директоров АО «МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев в своем докладе рассказал о работе комитета РСПП и взаимодействии бизнеса с Министерством природных ресурсов. В докладе также были затронуты важные темы обращения с промышленными отходами и возможность повторного использования материальных ресурсов.

Ярким примером должного использования природоохранных технологий на Гремячинском горно-обязательном комбинате стало приминение современных очистных сооружений, которые позволяют избежать сброса использованной в производственном цикле воды в близлежащие водоемы. Стоки, поступающие на станцию, проходят многоступенчатую фильтрацию и очистку, в том числе бактериальную. В итоге очищенная вода становится пригодной для повторного использования на фабрике и вновь поступает в производственный цикл комбината.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Подтверждением ответственного подхода «ЕвроХим-ВолгаКалия» к сохранности экологии, бережного и заботливого отношения к природе стала экологическая премия «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021» за наилучшие доступные технологии, используемые при проектировании и строительстве комбината.

«Конструктивная работа должна быть организована по всем инициативам, которые касаются промышленности, необходимо найти общий баланс между государством, обществом и бизнесом. Это ускорит процессы по внесению правок в устаревшие нормы и правила природоохранных нормативных актов, позволит участвовать в законотворчестве», - подытожил Игорь Нечаев.