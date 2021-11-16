Обновленный Volkswagen Tiguan Urban Sport уже у официального дилера Волга Раст

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Экстерьер комплектации Volkswagen Tiguan Urban Sport – динамично-спортивный, с мощной радиаторной решеткой и массивными бамперами с хромированной отделкой, черными рейлингами и увеличенным задним спойлером, а также с 18-дюймовыми легкосплавными дисками Sebring[1] и черной окантовкой дверных стекол. Название Urban Sport будет проецироваться из передних дверей на покрытие вокруг авто.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

В салоне автомобиля предлагается атмосферная подсветка на 30 цветовых оттенков, регулируемые ортопедические сиденья с комбинированной контрастной обивкой из текстиля и эко-кожи. Эко-кожаная отделка дверных панелей, как и напольные коврики, имеют красную окантовку, педали комплектуются металлическими накладками.

Рулевое управление версии Urban Sport получило переменное передаточное отношение в духе спортивного характера авто.

Системы управления и активной безопасности Tiguan Urban Sport идентичны электронному наполнению базовой версии Status[2]. В новой модификации покупателям предлагается:

- круиз-контроль с ограничителем скорости и опцией выбора режимов движения;

- ассистент движения на спуске (4Motion[3]);

- парктроник с опцией Brake Assist[4];

- автокоррекция фар и автоматическая регулировка ближнего света фар Coming Home[5]/Leaving Home[6];

- камера заднего вида с автоматическим омывателем;

- датчик дождя;

- электромеханический стояночный тормоз с AutoHold[7];

- зеркала заднего вида с электронастройками и подогревом;

- приборная панель Premium[8] с цветным дисплеем;

- сенсорный 3-зонный климат-контроль Air Care Climatronic[9] с фильтрацией аллергенов;

= медиасистема Discover Media[10] с 8-дюймовым цветным дисплеем, интерфейсом App-Connect[11] и встроенной навигацией;

- беспроводная поддержка Bluetooth[12] для мобильного телефона.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Автомобили Volkswagen являются бестселлерами бренда в России и пользуются неизменной популярностью в своем техническом и ценовом классе. С момента начала выпуска на заводе в Калуге, на российский рынок было поставлено более 250 тысяч компактных кроссоверов.

Уточняйте подробности о модели и наличии в официальном дилерском центре Volkswagen «Волга-Раст» в Волгограде. Ул. Землячки, 82Г. Тел.:+78442 781 111

Перевод:

[1] Sebring - (англ.) легкосплавные диски, транслитерация Себринг.

[2] Status - (англ.) тип комплектации автомобиля, транслитерация Статус.

[3] 4Motion - (англ.) ассистент движения на спуске, транслитерация 4Мошн.

[4] Brake Assist - (англ.) система помощи при экстренном торможении автомобиля, транслитерация Брейк Ассист.

[5] Coming Home - (англ.) функция, которая в темное время суток вы закрываете машину кнопкой на ключе, и ближний свет горит какое-то время, подсвечивая вам дорогу к дому, транслитерация Коминг Хоме.

[6] Leaving Home - (англ.) функция, которая включает ближний свет фар после снятия защиты, чтобы водитель мог комфортно дойти до автомобиля от дверей дома, транслитерация Ливинг Хоме.

[7] AutoHold - (англ.) функция, которая обеспечивает автоматическое контролируемое удержание автомобиля на месте, независимо от причины, по которой остановился автомобиль, транслитерация Авто Холд.

[8] Premium - (англ.) тип приборной панели, транслитерация Премиум.

[9] Air Care Climatronic - (англ.) сенсорный климат-контроль, транслитерация Эйр Кэйр Климатроник.

[10] Discover Media - (англ.) медиасистема, транслитерация Дисковер Медиа.

[11] App-Connect - (англ.) функция, которая позволит подключить смартфон к информационно-развлекательной системе вашего автомобиля, транслитерация Эпп-Коннект.

[12] Bluetooth - (англ.) беспроводная технология, которая позволяет создавать беспроводные защищенные локальные сети, что делает данную технологию идеальной для соединений малого радиуса действия между такими устройствами, транслитерация Блютуз.

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