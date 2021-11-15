Липецкая область вошла в топ-5 по темпам вакцинации от COVID-19

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

По этому показателю наш регион сейчас занимает пятое место среди всех субъектов страны, сообщает региональное управление здравоохранения.

На сегодняшний день в регионе однократно привито 585518 человек, двукратно – 502 774 человек. Охват населения – 58,7%. По этому показателю Липецкая область на 11 месте в стране. Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 80% взрослого населения, это примерно 730 тысяч человек, пояснили в облздраве.

«Мы стараемся создать в регионе все необходимые условия для массовой и оперативной вакцинации населения от коронавируса – увеличиваем количество мобильных бригад, открываем прививочные пункты в торговых центрах. Поставки вакцины проходят по графику без сбоев. Сейчас важно не сбавлять темпы, потому что от этого зависит здоровье нашего населения», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

По состоянию на 15 ноября 2021 года в регионе развернуты 36 стационарных пунктов вакцинации, 41 мобильный прививочный пункт, созданы 52 мобильные бригады. Вакцина имеется в достаточном количестве. Накануне поступила очередная партия из 12 тысяч комплектов препарата Спутник-V.