Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 15 ноября: рост заболеваемости остановился

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 15 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области остановился рост числа новых случаев коронавируса, цифры по-прежнему высокие. При этом третий день не фиксируются антирекорды по новым пациентам, за последнее время это все-таки небольшая положительная тенденция. 15 ноября в регионе ковидом заболел 471 человек, сообщили «КП-Волгоград» в федеральном оперативном штабе. Остается на одном уровне ситуация со смертностью, сегодня от COVID-19 скончались 34 волгоградца. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 15 ноября 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

За всю пандемию в регионе ковид подхватили 110 943 жителя, выздоровели 96 004 человека. Сегодня выздоровели от коронавируса 232 волгоградца. К сожалению, растет число погибших от вируса. За все время распространения COVID-19 скончались 4 039 жителей Волгоградской области.

В России 15 ноября выявили 38 420 случаев коронавируса в 85 регионах. Всего за пандемию заразились 9 109 094 человека. В понедельник зафиксировали 1 211 смертей, за весь период скончались 256 597 россиян.