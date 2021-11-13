Что произошло после матча Волгарь – Ротор

Хохлов отказался разбирать игру своей команды. Фото: ФК "Волгарь" Астрахань.

Победой хозяев поля со счетом 2:0 завершилась встреча «Волгаря» и «Ротора» в Астрахани 13 ноября 2021 года. И еще до финального свистка, когда уже было понятно, что «Ротору» никаких очков в этом матче не светит, фанаты волгоградской команды стали выкрикивать призывы отправить в отставку руководство клуба. Десятки болельщиков, которые приехали в соседний город поддержать свой клуб на выезде, были очень раздосадованы тем, что команда снова проиграла, ни разу не ударив в створ ворот соперника.

Астараханцы одержали третью победу подряд, волгоградцы – второе подряд поражение. Команда не выигрывала в последних 10 матчах. Из-за отсутствия результата еще после прошлого поражения в Хабаровске поползли слухи об отставке главного тренера «Ротора» Дмитрия Хохлова. Но он удержался на своем посту. Останется ли он наставником сине-голубых после проигрыша «Волгарю», вопрос.

На послематчевой пресс-конференции он не захотел разбирать игру и объяснять причину поражения своей команды, и почему футболисты ни разу не пробили по воротам. Хохлов был крайне лаконичен, его интервью не заняло и минуты.

- После таких игр никакой похвалы не может быть. Кроме того, что принести извинения болельщикам, которые приехали, которые поддерживают команду, сказать нечего, разбирать игру я сейчас даже не буду, - заявил Дмитрий Хохлов. - Дерби нужно выигрывать не только за счет игры, но еще и за счет желания, самоотдачи. Кто-то отдавался сегодня на поле, но, видимо, не хватило сегодня очень много.

Зато главному тренеру «Волгаря» есть за что похвалить своих ребят. По его словам, на поле сегодня играли настоящие мужчины.

- Мы очень рады. Что касается третьей подряд победы, мы внутри команды говорим: чтобы исправить положение, чтобы исправить ситуацию, нам нужно одержать максимальное количество побед и стараться на победу играть в каждом матче, - сказал главный тренер «Волгаря» Андраник Бабаян. - Футболисты большие молодцы, показали мужской характер на поле. Забитый первый гол, например, результат выигранного единоборства нашим игроком, он вырвал мяч. Играли как мужчины, максимум усилий приложили для победы.