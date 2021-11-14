Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 14 ноября: вирус убил более 4 тысяч волгоградцев

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 14 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области ситуация с коронавирусом остается очень напряженной, ежедневно заболевает большое число жителей. При этом на протяжении двух дней перестали обновляться антирекорды по числу новых случаев COVID-19. 14 ноября в регионе заболели 475 человек, сообщили «КП-Волгоград» в федеральном оперативном штабе. По-прежнему от вируса и высокая смертность, за сутки скончались 36 человек. За всю пандемию ковид убил 4005 волгоградцев. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 14 ноября 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

В России 14 ноября выявили 38 823 случая COVID-19 в 85 регионах, умерли 1 219 пациентов. За все время распространения ковида подхватили его 9 070 674 россиян, погибли 255 386 человек.

В Волгоградской области за пандемию заболели 110 472 жителя, выздоровели после опасной болезни 95 772 человек. За последние сутки завершили лечение от ковида 374 волгоградцев.

В регионе продолжается прививочная кампания, защиту от ковида получили свыше миллиона жителей. По информации федерального оперштаба, в Волгоградской области коллективный иммунитет к вирусу сформировался на 49%.