Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 13 ноября: снова 34 смерти и рекордная заболеваемость

Больницы переполнены. Большинство пациентов - тяжелые. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

473 заболевших за сутки: это чуть меньше, чем вчера, но почти на 100 человек больше, чем месяц назад: в Волгоградской области прирост умерших и заболевших коронавирусом сохраняется на рекордном уровне. Никакого спада заболеваемости не наблюдается и не планируется, несмотря на все возможные ограничения и постоянный контроль за их соблюдением со стороны властей. Единственное, что осталось, вообще запретить выходить людям из дома. Под ковид отдали практически весь имеющийся в области коечный фонд. Пока остановить сумасшедший прирост заболевших не получается. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 13 ноября 2021 года.

По информации сайта стопкоронавирус.рф за последние сутки в Волгоградской области вылечились от коронавируса 385 человека, хотя заразились куда больше – 473 человек. 34 жителя области не смогли победить ковид. Смертность выше 30 случаев в сутки держится практически весь последний месяц. За все время пандемии умерли уже 3969 человек. Всего короновирусом заразились за эти два года 109 тысяч 997 человек.

Как меняется ситуация с заболеваемостью и смертностью от коронавируса.

Не все выживают и после выздоровления. Многие умирают от последствий ковида в первые месяцы после выписки из больницы, потому что болезнь серьезно нарушает деятельность всех органов. В Волгоградской области все переболевшие коронавирусом имеют право на бесплатную углубленную диспансеризацию.

Напомним, в Волгоградской области продолжает действовать система QR-кодов. Без них пускают только в магазины продуктов и аптеки. Не имея документа о вакцинации или недавно перенесенной болезни, невозможно заселиться в отели и санатории, купить проездные и билеты на межгород, купить одежду, подстричься, сделать маникюр, массаж, сходить в бассейн, сауну, на фитнес, поесть в кафе и ресторанах, культурно провести время. За выполнением предписаний санитарного врача и оперативного штаба ежедневно следят целые комиссии из чиновников, сотрудников Роспотребнадзора и силовых структур. Для нарушителей в законе пропишут новые штрафы.