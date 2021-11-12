На международном форуме «Диалог на Волге» Волгоградская область предстала под новым брендом

Форум объединил участников из двух десятков стран. Фото: Ирина Симонова

В ноябре в Волгограде прошел VIII международный форум общественной дипломатии «Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке». Круглые столы, дискуссии, конференции, пленарное заседание, телемост и онлайн-квиз объединили на онлайн-площадках представителей почти двух десятков стран мира. На всех мероприятиях Волгоградская область предстала под новым брендом.

Четыре дня представители Франции, Италии, Великобритании, Германии, США, КНР, Турции, Сербии, Беларуси и других стран обсуждали вопросы сохранения мира и согласия, культурного наследия, исторической памяти и другие актуальные темы.

- Форум «Диалог на Волге» - эффективная площадка для международных контактов и обмена мнениями по широкому кругу вопросов, площадка для решения современных глобальных и региональных проблем, укрепления мира и добрососедства, - отметила заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская.

Впервые в этом году к обсуждению вопросов международной повестки присоединились подростки. На круглом столе дети предложили инициативы по развитию дружбы между странами. По данным комитета экономической политики и развития Волгоградской области, всего в программе форума было порядка 30 мероприятий.

Международный форум общественной дипломатии дает жизнь новым проектам, позволяет установить экономические контакты бизнесу, представителям сфер туризма, образования и других. Развивая международные культурные, гуманитарные и экономические связи, Волгоградская область презентует свой новый символ, наполненный множеством смыслов. Так что новый логотип вскоре станет хорошо узнаваем далеко за пределами страны.

Напомним, логотипом Волгоградской области стала латинская буква V - это и символ победы, и перекресток культур, и пять морей. Новый бренд региона разрабатывали исходя из долгосрочной стратегии социально-экономического развития. В брендбуке выделили разными цветами пять основных направлений, среди которых промышленность, образование и туризм.