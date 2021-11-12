Уголовное дело матери Прохора Шаляпина в Волгограде будет рассматривать другой судья

Прохор Шаляпин с мамой. Фото: соцсети

В Краснооктябрьском районном суде Волгограда продолжают рассматривать уголовное дело матери певца Прохора Шаляпина. Елене Колесниковой вменяют взяточничество и служебный подлог. В процессе уже сменился судья. Вместо Юрия Третьякова вести дело будет другой служитель Фемиды. На последнем заседании суд удовлетворил отвод, заявленный защитником подсудимой, «в целях соблюдения объективности и исключения сомнений в беспристрастности судопроизводства».

- Защитник подсудимой заявила об отводе председательствующего по делу судьи в связи с тем, что родственник последнего работает в отделе, осуществлявшем оперативно-розыскные действия при расследовании уголовного дела, - рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов региона.

Мать Прохора Шаляпина работала сестрой-хозяйкой в больнице №12 Волгограда. Судят Елену Колесникову за то, что она якобы помогала заключенным уклоняться от исправительных работ и за взятки выдавала фальшивые справки. Сумма вознаграждения составляла от 3 до 16 тысяч рублей. Колесниковой вменяют два эпизода мелкого взяточничества и еще две взятки, а также четыре эпизода служебного подлога. Если суд признает женщину виновной, ей грозит реальный срок до шести лет в колонии.

Прохор Шаляпин уверен, что его мать невиновна в том, в чем ее обвиняют, и намерен бороться за нее в суде. Для защиты своей родительницы он обратился к известному адвокату Екатерине Гордон.

- Когда я узнал об этом, я был в ужасе. Закон, конечно, нарушен. Но ей не могут вменять эти статьи. Самое главное, что моя мама не должностное лицо, это не входило в ее полномочия, она не должна была делать эту работу, она не получала за нее зарплату, она не несла ответственности. Дело притянуто за уши. Я буду бороться с несправедливостью и беззаконием, - рассказал «КП-Волгоград» Прохор Шаляпин.

По словам шоумена, обязанности, о которых идет речь, должен был выполнять завхоз, но они то и дело менялись. В итоге документы его маме сотрудник отдела кадров подсунула на бегу задним числом. 15 марта 2021 года она расписалась в договорах за 2019 и 2020 год. Эти документы намерены отправить на экспертизу.

- Я не прощу подлога договора моей матери, - говорит Прохор Шаляпин. – Получается, они два года следили за простой техничкой вместо того, чтобы копать глубже. Ее поставили на административный уровень, вместо того, чтобы расследовать действия главврача больницы.

Елена Колесникова ожидает приговора дома.

- Мы заменили адвоката, маму будет защищать адвокат из компании Екатерины Гордон, - рассказал Прохор. – Я не допущу, чтобы мама оказалась в СИЗО.