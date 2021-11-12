Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 12 ноября: очередные антирекорды по числу зараженных и умерших

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 12 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Улучшения ситуации с коронавирусом в Волгоградской области, по всей видимости, пока не ожидается. Никакие меры в настоящее время не способствуют снижению заболеваемости. Ежедневно обновляются антирекорды по новым случаям заражений. 12 ноября в регионе очередной максимум за пандемию – заболели 478 человек, сообщили «КП-Волгоград» в федеральном оперативном штабе. Антирекорд в области и по числу смертей, за сутки от ковида умерли 37 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 12 ноября 2021 года.

Статистика портала стопкоронавиирус.рф

В России за последние сутки зафиксировали 40 123 новых случая COVID-19 в 85 регионах. Всего в стране вирус за все время его распространения подхватили 8 992 595 человек. 12 ноября подтвердились 1 235 летальных исходов, всего за пандемию жертвами ковида стали 252 926 человек.

В Волгоградской области во время пандемии заболели 109 524 жителей, скончались 3 935 человек. Смогли победить опасную болезнь 95 013 пациентов, за последние сутки выздоровели от коронавируса 357 волгоградцев.