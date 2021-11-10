В Волгограде открылся региональный центр уличного баскетбола международного класса

Фото: пресс служба ПАО "Промсвязьбанк"

Председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков вместе президентом РФБ Андреем Кириленко и губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым открыли Центр уличного баскетбола международного класса в Волгограде.

«Сегодня стритбол набирает особую популярность среди детей молодежи, активных людей всех возрастов. Это самый популярный, зрелищный и доступный вид спорта, с которого начинался путь многих мировых звезд баскетбола. Но главное – миллионы человек благодаря уличным видам спорта приобщаются к здоровому, активному образу жизни. И я надеюсь, в этом есть и наша общая заслуга. Одна из важнейших задач сотрудничества банка с Российской Федерацией Баскетбола — это системное развитие массового спорта, поддержка инициатив, повышающих интерес молодежи к спорту и здоровому образу жизни, чему сейчас уделяется особое внимание со стороны государства. Мы планируем масштабировать наш проект и рассматриваем другие регионы для строительства наших центров в 2022 г.», – отметил Петр Фрадков.

Сразу после открытия Центра состоялся турнир по стритболу 3х3 «ПСБ – Детям», в котором приняли участие команды спортивных школ Волгограда в различных возрастных категориях.

Новый Центр уличного баскетбола в Волгограде, как и все остальные (ранее открывшиеся в Калининграде, Туле, Новомосковске и Чебоксарах) соответствует регламенту Международной федерации баскетбола, что позволяет проводить здесь международные соревнования. При этом размеры и оснащение центров рассчитаны не только на детей, здесь смогут заниматься и взрослые – и любители, и профессиональные баскетболисты 3х3, а также спортсмены с ограниченными возможностями.

«Наш инфраструктурный проект с банком продолжается: вместе мы открываем уже пятый по счету Центр уличного баскетбола в России. Очень рад за Волгоград – в этом городе много любителей баскетбола, и новый центр, несомненно, притянет к себе огромное количество поклонников нашего вида спорта. Еще раз хочу отметить и поблагодарить Петра Михайловича Фрадкова, его личную вовлеченность в этот проект. А Центру уличного баскетбола желаю стать еще одной достопримечательностью в прекрасном волжском городе», – подчеркнул Андрей Кириленко.

Благодаря совместному проекту банка и РФБ ежегодно сотни тысяч взрослых и детей могут играть в баскетбол бесплатно, а профессиональные спортсмены — оттачивать свое мастерство в таких Центрах уличного баскетбола.