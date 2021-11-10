Игорь Артамонов вручил награды лучшим полицейским Липецкой области

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Торжественная церемония состоялась в УМВД России по Липецкой области. С профессиональным праздником полицейских поздравил глава региона Игорь Артамонов. Он вручил сотрудникам областные награды. Игорь Артамонов отметил, что администрация и полиция региона находятся в постоянном взаимодействии поблагодарил личный состав областной полиции за ежедневную, сложную и кропотливую работу.

«Полиция всегда находится с нами, защищает права и законные интересы граждан, обеспечивает наш покой и уверенность в завтрашнем дне. Благодарю всех сотрудников за службу от лица жителей региона. Спасибо за ваш труд», – сказал Игорь Артамонов.

За девять месяцев 2021 года на территории Липецкой области зарегистрировано 9791 преступление, в том числе 2496 тяжкой и особо тяжкой категории. Правоохранительными органами раскрыто 6025 преступлений, в том числе 1006 особо тяжкой и тяжкой категории.

Общая раскрываемость преступлений составила 66,6%. Улучшилась раскрываемость краж, краж транспортных средств, в том числе автомобилей, из магазинов, хищений сотовых телефонов, случаев грабежей, неправомерного завладения транспортным средством, преступлений в сфере информационных технологий, умышленного уничтожения имущества путем поджога и уголовно наказуемого хулиганства.

Достигнут абсолютный результат в раскрытии убийств и покушений на убийство, случаев изнасилования, причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, разбоев, вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность и взяточничества. На территории области сотрудниками полиции раскрыто 249 (+12,7%) преступлений прошлых лет, в том числе 53 (+15,2%) – категории тяжких и особо тяжких.

Задокументировано 177 противоправных деяний, совершенных в сфере экономической деятельности, 121 - против собственности, 26 случаев присвоения имущества и растраты, 93 факта мошенничества. Пресечено 83 преступления против государственной власти, в том числе 42 фактов взяточничества и посредничества в нем.

На территории области сотрудниками ОВД пресечено 934 наркопреступления, в том числе 614 - тяжких и особо тяжких, 225 - совершены в крупном и особо крупном размере. Установлено 398 случаев незаконного изготовления, приобретения наркотических средств и 521 факт сбыта.