С 1 января 2022 года ФСС перейдет на беззаявительную выплату пособий, а больничные выдадут только в электронном виде

ГЛАДКИХ Павел Дмитриевич, управляющий Волгоградским региональным отделением Фонда социального страхования РФ. Фото: Сергей Григорьев

В пресс-центре РИАЦ (ул. Мира, 19А) 12 ноября в 14.00 состоится круглый стол на тему изменений государственные услуги Фонда социального страхования РФ». Специалисты Волгоградского отделения ФСС расскажут, какие госуслуги оказывает Фонд и какие изменения ожидаются в 2022 году, а также обсудят следующие вопросы:

- переход на проактивную (беззаявительную) выплату пособий работающим жителям Волгоградской области;

- выдача электронных больничных.

Спикеры:

ГЛАДКИХ Павел Дмитриевич, управляющий Волгоградским региональным отделением Фонда социального страхования РФ;

Демедюк Елена Анатольевна, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

Куклина Наталья Александровна, начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам;

Карнавская Надежда Петровна, ведущий бухгалтер АО «Горгаз»;

Представители Волгоградского областного Совета профсоюзов.

Пресс-центр расположен по адресу: Волгоград, ул. Мира, 19А, 1-й этаж.

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