С 1 января 2022 года ФСС перейдет на беззаявительную выплату пособий, а больничные выдадут только в электронном виде

ГЛАДКИХ Павел Дмитриевич, управляющий Волгоградским региональным отделением Фонда социального страхования РФ. Фото: Сергей Григорьев
В пресс-центре РИАЦ (ул. Мира, 19А) 12 ноября в 14.00 состоится круглый стол на тему изменений государственные услуги Фонда социального страхования РФ». Специалисты Волгоградского отделения ФСС расскажут, какие госуслуги оказывает Фонд и какие изменения ожидаются в 2022 году, а также обсудят следующие вопросы:
- переход на проактивную (беззаявительную) выплату пособий работающим жителям Волгоградской области;
- выдача электронных больничных.
Спикеры:
ГЛАДКИХ Павел Дмитриевич, управляющий Волгоградским региональным отделением Фонда социального страхования РФ;
Демедюк Елена Анатольевна, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
Куклина Наталья Александровна, начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам;
Карнавская Надежда Петровна, ведущий бухгалтер АО «Горгаз»;
Представители Волгоградского областного Совета профсоюзов.
Пресс-центр расположен по адресу: Волгоград, ул. Мира, 19А, 1-й этаж.
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