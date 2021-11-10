В Волгоградской области введут новые штрафы для COVID-нарушителей

Для нарушителей режима самоизоляции штраф составит от 1 до 5 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По поручению губернатора депутаты Волгоградской областной думы разработали поправки в региональный Кодекс об административной ответственности. В документ внесли дополнения, которые вводят новые штрафы за нарушение коронавирусных требований как для простых волгоградцев, так и для торговых точек, общепита и сферы услуг. Законопроект опубликовали на сайте облдумы.

Так, областной Кодекс дополнит статья 14.15, которая вводит наказание за нарушение требований постановлений губернатора Волгоградской области о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан, а также работы объектов розничной торговли, общепита и оказания услуг.

Для должностных лиц, чьи действия не попадают под статьи УК РФ и КоАП РФ в регионе хотят установить штраф от 10 до 30 тысяч рублей, при повторном нарушении – от 30 до 50 тысяч. Дли юрлиц сумма наказания будет больше - от 100 до 300 тысяч рублей, при повторном нарушении – от 300 до 500 тысяч. Для граждан за нарушения антиковидных правил, в том числе за несоблюдение режима самоизоляции, предусмотрели штраф от 1 до 3 тысяч рублей, если же поймают дважды, сумма возрастет до 3 - 5 тысяч.

- Полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях наделяются территориальные административные комиссии, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кодекс решили также дополнить пунктами, которые позволят чиновникам, а также сотрудникам аварийно-спасательных и противопожарных служб, лесничеств, главам поселений и другим ответственным лицам составлять протоколы об административных правонарушениях не только по статье 20.6.1 КоАП РФ, но и по новой статье областного Кодекса. Власти уверены, что это повысит эффективность ограничительных мер по коронавирусу и поможет снизить распространение заразы.