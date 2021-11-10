«ЕвроХим-ВолгаКалий» оказывает поддержку занятости населения

Фото: Ирина СИМОНОВА

Так, на традиционной встрече руководителя комбината Евгения Сахарова с юбилярами текущего месяца в неформальной и доверительной обстановке за чайным столом поговорили в том числе о потребности «ЕвроХим-ВолгаКалия» в квалифицированных кадрах.

Гремячинский ГОК уже предоставил новые рабочие места для специалистов, которые попали под сокращение на одном из крупных машиностроительных предприятий города Котельниково. «ЕвроХим-ВолгаКалий» охотно принимает в ряды коллектива как новичков, сразу после университета, так и опытных работников с последующим переобучением под профессии ГОКа.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Деятельность по профподготовке специалистов ведет специально созданный на предприятии Учебный центр. Помимо профессионального обучения рабочих на производстве центр выполняет функции повышения квалификации инженерно-технических работников, является учебно-методическим объектом, который помогает получить необходимые сведения по адаптации на производстве.

Напомним, что «ЕвроХим-ВолгаКалий» российского бизнесмена Андрея Мельниченко строит в Котельниковском районе Волгоградской области одно из самых современных предприятий региона. Запуск нового производства придаст мощный импульс развитию региона. Кроме того, реализация проекта поможет сокращению безработицы на юге Волгоградской области.