Игорь Артамонов прошел Всероссийскую перепись населения

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня принял участие во Всероссийской переписи населения. Руководитель региона заполнил переписной лист на портале госуслуг.

«Весь процесс занял не больше пятнадцати минут – быстро, удобно и очень важно, – отметил Игорь Артамонов. – Считаю, что каждый должен принять участие в переписи. Собранные данные позволят государству не только проанализировать национальный состав страны и миграцию, но и помогут понять, в чём нуждается население. Мы сможем скорректировать уже имеющиеся госпрограммы или разработать новые, которые смогут улучшить качество жизни людей».

Всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября. Принять в ней участие можно четырьмя способами: самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале госуслуг, обратиться в МФЦ, посетить стационарные участки в ближайших школе или доме культуры с 8:00 до 21:00, где работают переписные пункты, дождаться переписчика дома.

Предварительные итоги переписи появятся в апреле, а окончательные данные будут опубликованы в четвёртом квартале 2022 года.