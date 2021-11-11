Общественники сравнили реставрацию гостиницы «Интурист» в Волгограде с ремонтом овощехранилища

Так выглядело историческое здание до реконструкции. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В этом году началась реставрация фасада гостиницы «Интурист» в центре Волгограда. Многие были этому рады, но теперь не знают, как воспринимать изменения внешнего вида объекта культурного наследия. Неожиданно для всех покрытые терразитовой штукатуркой благородного оттенка стены пожелтели, хотя реставрация домов-памятников предусматривает сохранение исторического вида.

- Что делают с Интуристом? С одной стороны ремонтируют - что, конечно, хорошо. Но с другой стороны исторический молочно-шоколадный цвет меняют на... Был цвет благородный, а стал... Одна надежда, что со временем эта новизна как-то потемнеет, - комментирует происходящее краевед Роман Шкода.

Название цвета общественник тактично опускает, так как похож он на «детскую неожиданность». Председатель Волгоградского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников отмечает, что проектом предусмотрена вовсе не окраска фасада, а восстановление финишного слоя декоративной терразитовой штукатурки. Именно такой способ одобрен государственной историко-культурной экспертизой.

- Сталинградская терразитовая штукатурка сохранила свой блеск даже под шестидесятилетним слоем пыли. Волгоградская реставрация агрессивна в своем стремлении скрыть этот блеск под рубищем простых решений. Отношение к реставрации сталинского ампира, как к ремонту овощехранилища – покрасить, и станет красиво, - считает Валерий Котельников.

Согласно одобренному экспертами проекту, фасады должны были очистить и обработать камнеукрепителем. После нанести грунтовочный слой санирующей штукатуркой, который нужно просушить по специальной технологии под пленкой, чтобы тот не пошел трещинами. Затем насытить фасады водой и только после этого нанести финишный слой терразитовой штукатурки, которая к тому же должна быть изготовлена по индивидуальному заказу, на основании лабораторных исследований исторического материала.

Напомним, это далеко не первая реставрация исторических памятников в Волгограде, к которой возникает множество вопросов. Так, памятник Ленину на улице Титова неожиданно стал золотым, а Родина-мать хотя и посветлела, избавившись от слоя пыли, но пошла пятнами и стала "плоской".